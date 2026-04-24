IS: Hallitus päätti, että kompostitarkastuksista luovutaan − viranomaiset hämmentyivätHämmennystä on herännyt esimerkiksi Turun seudulla.
Hallituksen päätös luopua kompostitarkastuksista hämmentää viranomaisia. Asiasta kirjoittaa Ilta-Sanomat.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoi kehysriihen jälkeen, että kompostitarkastajien toimet lakkautetaan.
Pääkaupunkiseudulla toimivan HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen toteaa Ilta-Sanomille, etteivät päätös ja hallituksen lausunnot vaikuta heidän toimintaansa millään tavalla.
Hämmenystä on herännyt myös esimerkiksi Turun seudulla. Jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnasta pitää erikoisena, että ilmoitus annetaan osana kehysriihtä.
IS:n jutussa nostetaan esille se, että jätelain muuttamisesta ei ole ollut mitään suunnitelmaa.
Viranomaisilla on velvollisuus pitää yllä rekisteriä kompostointi-ilmoituksista, mutta varsinaista velvollisuutta tarkistuksiin ei ole.
Tarkastajilla ei myöskään ole oikeuksia sakottaa tai määrätä muita varsinaisia rangaistuksia.
Ilta-Sanomat: Viranomaiset hämmentyivät Purran kompostipuheista – "Ei vaikuta millään lailla"
- Osaston luetuimmat