Bryssel
Maatalouden siivu on ehkä turvassa, mutta Suomen tavoitteille voi käydä huonosti EU:n rahataistelussa
Jäsenmaiden enemmistön näkemys uudesta budjetista tasoittaa kehnosti tietä uudelle EU:lle.
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Lue artikkelin tiivistelmä
- EU-johtajat neuvottelevat 2028–2034 rahoituskehyksestä, mutta Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vie huomion.
- Kyproksen esitys leikkaisi kilpailukykyrahastoa, mutta ei maataloustukia, mikä hyödyttäisi Suomea.
- Säästäväiset maat kuten Saksa ja Ruotsi haluavat pienemmän budjetin, mikä uhkaa Suomen itärajan painotuksia.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.