Uusi viikko alkaa kesäisenä mutta paikoin sateisena Pitkää poutajaksoa ei ole näköpiirissä, sillä sää on alkuviikolla epävakaista. Kesäinen sää jatkuu, vaikka elohopea ei nousekaan hellelukemiin.

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Maanantaina sadekuurot ovat yleisiä maan pohjoisosassa, missä vettä sataa 1–5 millimetriä. Kuva: Jaana Kankaanpaa

Uutiset | Sää Eevi Silvennoinen

Alkuviikolla sää jatkuu epävakaisena ja sadekuuroja tulee päivittäin eri puolilla maata. Maanantaina sadekuurot ovat yleisiä maan pohjoisosassa, missä vettä sataa 1–5 millimetriä. Päälaen Lapissa kuuroista voi kertyä vettä hieman enemmän, 15 millimetriä. Sadekuurojen seassa voi myös muodostua ukkosia.

Samaan aikaan maan etelä- ja keskiosassa sää on varsin erilainen, sillä on poutaista ja monin paikoin aurinko paistaa. Myös tiistaina maan eteläisellä puoliskolla on poutaista ja pohjoisessa sadekuurot ovat yhä yleisiä. Etelässä pilvisyys kuitenkin hieman lisääntyy maanantaihin verrattuna ja sadekuurojen todennäköisyys kasvaa iltaa kohden.

Vaikka etelässä on alkuviikolla aurinkoista, lämpötila on viikonloppua alhaisempi. Kuva: Ilmatieteen laitos

Vaikka etelässä on alkuviikolla aurinkoista, lämpötila on viikonloppua alhaisempi. Maanantaina lännestä virtaa hieman viikonloppua viileämpää ilmaa ja lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa lämpötila on samoissa lukemissa kuin viikonloppuna, kun lämpötila vaihtelee 12 ja 18 asteen välillä. Kylmintä on aivan pohjoisimmassa Lapissa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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