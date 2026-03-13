HS: Kokoomus haluaa poistaa perintöveron
Pääministeripuolue kokoomus tavoittelee perintöveron poistamista hallituksen huhtikuun kehysriihessä, kertovat useat Helsingin Sanomien lähteet. Perintöveron korvaisi ainakin luovutusvoittovero, jota maksetaan vasta, kun perintönä saatu omaisuus myydään.
Pääministeri Petteri Orpo (kok) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) kieltäytyivät HS:n kommenttipyynnöistä.
Orpo sanoi HS:n helmikuisessa artikkelissa uskovansa, että hallitus on jo isot veropäätöksensä tehnyt. Kokoomuksen ulkoministeri Elina Valtonen sanoi torstaina Kauppalehdessä kannattavansa perintö- ja lahjaveron poistamista. Purra on aiemmin suhtautunut nihkeästi perintöveron poistamiseen.
Elinkeinoelämä on alkuvuoden ajan ajanut kulisseissa voimakkaasti perintöveron poistamista.
HS: Kokoomus haluaa poistaa perintöveron – Yhteisöveron kevennys peruttaisiin
- Osaston luetuimmat