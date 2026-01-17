Sää jatkuu vaihtelevana − hankalien kelien jälkeen on tiedossa seesteistä talvisäätä Tänään on suuressa osassa maata huono ajokeli, jalankulkijakin saa pitää varansa. Hajanaisia lumisateita ja jäätävää tihkua liikkuu maamme yllä lännestä itään. Pohjoisessa voi aluksi jopa pyryttää.

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Päivän mittaan maan etelä- ja keskiosissa sataa hajanaisesti lunta, räntää ja vettäkin. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Eetu Rimo & Jouko Korhonen

Jo eilen Pohjois-Suomeen saapuneet lumisateet jatkuvat vielä tänään. Sankimmat lumisateet tulevat eilisen tapaan Meri-Lapissa, jopa 15 sentin lumikertymät ovat mahdollisia. Myös muualla Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla yli viiden sentin lumikertymiä saadaan monin paikoin. Päivän mittaan maan etelä- ja keskiosissa sataa hajanaisesti lunta, räntää ja vettäkin. Nämä sateet siirtyvät iltapäivällä ja illalla lähinnä itäisen Suomen ylle. Lumisateen seassa on alijäähtyneitä vesipisaroita, lumikertymä jää hyvin maltilliseksi.

Illalla pilvipeite rakoilee Pohjanmaan suunnalla, sunnuntaiyönä myös Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sunnuntaiyöhön tai -aamuun mennessä sää poutaantuu koko maassa, mutta sumua saattaa muodostua. Lauantain lämpötilat ovat +4 ja -8 asteen välillä, lauhinta on länsirannikolla.

Jo eilen Pohjois-Suomeen saapuneet lumisateet jatkuvat vielä tänään. Sankimmat lumisateet tulevat eilisen tapaan Meri-Lapissa, jopa 15 sentin lumikertymät ovat mahdollisia. Kuva: Ilmatieteen laitos

Sunnuntaista alkaen korkeapaine vahvistuu jälleen Suomen ylle, laajalti on poutaa. Sunnuntaina päivällä pilvisyys pääsee rakoilemaan etenkin Lapissa, muualla sumupilveä on monin paikoin, silkkaa sumuakin esiintyy länsipainotteisesti päivälläkin. Lämpötila on +2 ja -8 asteen välillä.

Maanantaina korkeapaine vahvistuu entisestään, ja pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sunnuntain tapaan sumuja voi esiintyä myös päivällä. Lämpötilat ovat hieman sunnuntaita alempia, etenkin pohjoisessa.

Kirjoittajat ovat Ilmatieteen laitoksen meteorologeja.

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