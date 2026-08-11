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Työeläkeyhtiöt eivät ryntää sähköverkkojen omistajiksi − näin ne perustelevat
MT kysyi kotimaisilta työeläkevakuutusyhtiöiltä, ovatko ne kiinnostuneet sijoittamaan sähköverkkoihin.
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Uutiset
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Energia
11.8.2026
06:00
Ulrika Eerola Hovio
Artikkelin aiheet
sähköverkko
työeläkeyhtiö
sijoittaminen
infra
Caruna
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