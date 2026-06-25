Helleaalto piinaa Eurooppaa, Ranskassa ja Espanjassa havaittu vaikutus kuolleisuuteen Loppuviikolla 35–40 asteen kuumuus liikkuu kohti pohjoista ja itää aina Itämerelle saakka, kertoo ennuste.

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YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi. Kuva on Espanjan Madridista, jossa ihmiset vilvoittelivat suihkulähteellä. LEHTIKUVA. Kuva: STT-AFP

Euroopan helleaalto siirtyy hiljalleen Länsi-Euroopasta kohti itää. Helteen runtelemassa Ranskassa tilanteen pitäisi helpottaa viimeistään sunnuntaina, kerrotaan sääpalveluyritys Forecasta.

Uutistoimisto AFP arvioi, että torstaina yli 100 miljoonaa ihmistä kärvistelee Euroopassa yli 35 asteen helteessä. Heistä noin puolet on Ranskassa. AFP käytti laskelmiensa pohjana muun muassa Saksan sääpalvelun (DWD) ennusteita.

Yli 35 asteen lämpötiloista kärsii arvion mukaan vielä useampi kuin keskiviikkona.

Perjantaina kovin kuumuus painottuu itäiseen Espanjaan, Ranskaan ja Saksaan, ennustaa Foreca. Lämpötilat liikkuvat yhä 35–40 asteen tuntumassa. Lauantaina yli 35 asteen lämpö ulottuu jo isoon osaan Saksasta, mahdollisesti myös Pohjois-Saksaan.

”Etelä- ja Keski-Eurooppa on todella kuuma isolla alueella tuolta Välimeren seudulta Itämeren etelärannikolle asti Saksaan ja Puolaan”, kertoi meteorologi Anna Latvala STT:lle.

Myös Etelä-Ruotsiin erityisesti sisämaahan ennustetaan yli 30 asteen helteitä.

On mahdollista, että Saksassa menee viikonloppuna rikki 39,6 asteen lämpöennätys, joka on vuodelta 2019.

Sunnuntaina kuumuus hivuttautuu yhä itään, ja helteistä kärsivät Saksa, Puola ja Tshekki. Ensi viikolla myös Ukraina ja Valko-Venäjä saavat osansa.

Välimeren alueella kuumuus jatkuu tämän viikon lisäksi myös ensi viikolla.

Ranskassa oli torstaina mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Myös yö oli mittaushistorian kuumin yö.

Britanniassa mitattiin puolestaan torstaina uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos- Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden.

Helteet ovat alkaneet näkyä jo kuolleisuudessa. Lämpöaalto on yhdistetty yli 200 kuolemaan Espanjassa sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Arvio perustuu järjestelmään, joka kokoaa Espanjan päivittäisiä kuolematilastoja ja laskee niiden erotuksen aiempien vuosien perusteella tehtyihin ennusteisiin.

Myös Pariisissa kuolleisuus on noussut helleaallon vuoksi, kertoi kaupungin pormestari Emmanuel Gregoire. Hän ei kertonut kuitenkaan, paljonko kuolleisuus on noussut.

Ranskassa kolmevuotias poika kuoli jäätyään helteessä loukkuun autoon. Poika kuoli Pariisin seudulla, jossa on kärsitty jopa 40 asteen helteistä.

Poika oli livahtanut perheensä autoon, kun isä luuli pojan olevan nukkumassa. Lapsi ilmeisesti lukitsi itsensä auton sisään eikä päässyt enää ulos. Vanhemmat löysivät hänet tajuttomana. Vanhemmat ja pelastajat eivät saaneet lasta elvytettyä.

Aiemmin tällä viikolla kaksi lasta löydettiin kuolleina autosta Ranskan kaakkoisosassa.

YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan Jim Skean mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi. Hän varoitti, että Eurooppaan tulee jatkossa enemmän äärimmäisiä helteitä, kun ilmasto lämpenee lisää.

”Koemme väistämättä lisää sitä, mitä viime päivinä on koettu”, Skea sanoi keskiviikkona.