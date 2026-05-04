Ukrainan drooni osui Moskovassa tornitaloon lähellä puolustusministeriötä

Kuva: Jaana Kankaanpää

Ukrainan droonit osuivat viime yönä muun muassa asuintornitaloon Moskovassa. Asiasta uutisoivat venäläiset Telegram-kanavat sekä ukrainalaismediat Kyiv Independent ja Ukrainska Pravda.

Niiden mukaan Moskovasta julkaistiin videokuvia droonista ja kuultiin kovia räjähdyksiä. Videokuvien perusteella tornitalon ylimpiin kerroksiin tuli vaurioita.

Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä.

Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower -niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella. Se sijaitsee kalliilla alueella lähellä suurlähetystöjä ja vain muutaman kilometrin päässä esimerkiksi Venäjän puolustusministeriöstä. Suomen suurlähetystö ei sijaitse lähellä rakennusta.

Sobjanin kertoi vielä myöhemmin uutistoimisto Tassin mukaan, että Venäjän ilmapuolustus torjui kaksi muuta Moskovaan suunnattua droonia.

Viime aikoina Ukraina on lisännyt drooni-iskujaan Venäjän puolelle sekä Itämerelle, Venäjän tärkeisiin satamiin ja energiainfrastruktuuriin. Venäjä on aiemminkin raportoinut Ukrainan tekemistä drooni-iskuista myös Moskovaan, harvoin kuitenkaan siviili-infrastruktuuriin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi sunnuntaina, että Ukraina aikoo yhä lisätä iskujaan Venäjän energiakohteisiin, jos Venäjä ei lopeta yli neljä vuotta sitten aloittamaansa hyökkäyssotaa.

”Venäjä voisi lopettaa sotansa milloin tahansa. Sodan pitkittäminen ainoastaan laajentaa puolustuksellisia operaatioitamme”, hän kirjoitti X-viestissään.