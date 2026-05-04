Svenska Yle: Opetusministeri esittää koululaisille uutta lomaviikkoa – OAJ: ”Onko järkeä” Opetusministeri Anders Adlercreutz haluaa siirtää koululaisten kesälomaa kaksi viikkoa myöhemmäksi. Hän ehdottaa myös ylimääräistä lomaviikkoa huhtikuulle.

Anders Adlercreutzin mukaan koulu loppuu Suomessa huomattavasti aikaisemmin kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Kuva: Sanne Katainen

Paula Liesmäki

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) esittää Svenska Ylellä kouluihin yhtä lisälomaviikkoa huhtikuulle. Uusi lomaviikko jakaisi kevätlukukauden kolmeen jaksoon.

Ministeri haluaa myös myöhentää kesälomaa kahdella viikolla.

Adlercreutzin mukaan Suomessa koulujen lomien rytmi on huomattavan erilainen kuin muualla Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa.

”Kesäloman siirtäminen voisi helpottaa perheiden arkea, ja se on ollut ensisijaisesti minun lähtökohtani tässä työssä”, hän sanoi Svenska Ylelle.

Ministeriö on nyt valmis lähettämään mallin lausuntokierrokselle. Lakiesitys voisi olla mahdollinen syksyllä ja muutos voisi ministerin mukaan toteutua aikaisintaan 2028.

Lomien myllääminen ei kuulu Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmaan eikä asiasta ole Adlercreutzin mukaan keskusteltu opposition kanssa.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murron mukaan yli 80 prosenttia opettajista vastustaa kesälomien ajankohdan siirtoa.

”Merkitsisi isoa mylläystä koko koulutusjärjestelmään, hyödyt sen sijaan epävarmoja. Onko järkeä, kun opettajat kaipaavat työrauhaa”, Murto postasi X:ään.

Juttuun lisätty Murron kommentit 4.5.26 klo 12.41.