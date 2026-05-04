Persianlahdella on jumissa lähes tuhat kauppa-alusta – Yhdysvallat alkaa johdattaa niitä Hormuzinsalmen läpi tänään Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Persianlahdella oli huhtikuun lopulla edelleen jumissa yli 900 kauppa-alusta.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut voivat johtaa kaikkien kannalta positiiviseen lopputulokseen. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi.

Trump sanoi sunnuntaina Truth Social -sivustollaan, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois salmen kautta maanantaiaamusta lähtien.

Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Asiasta kertoi Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja Ebrahim Azizi.

”Hormuzinsalmea ja Persianlahtea ei hallinnoida Trumpin harhaisten viestien kautta”, Azizi sanoi viestipalvelu X:ssä.

Hormuzinsalmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin.

Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia.

Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteiden mukaan Yhdysvallat lähetti Iranille sunnuntaina uuden neuvotteluehdotuksen vastauksena Iranin päivää aiemmin lähettämään ehdotukseen.

”Olen täysin tietoinen, että edustajani käyvät erittäin positiivisia keskusteluja Iranin kanssa ja nämä keskustelut voivat johtaa johonkin, joka olisi kaikkien kannalta erittäin positiivista”, Trump sanoi päivityksessään.

”Laivojen siirtämisen on yksinkertaisesti tarkoitus vapauttaa ihmisiä, yrityksiä ja maita, jotka eivät ole tehneet mitään väärää. He ovat olosuhteiden uhreja.”

Trumpin mukaan laivojen saaminen pois Persianlahdelta on "humanitaarinen ele".

”Jos tätä humanitaarista prosessia häiritään millään tavalla, siihen on valitettavasti vastattava voimalla”, Trump sanoi.

Trump ei avannut sunnuntaisessa viestissään tarkemmin, onko operaatiosta sovittu muiden Lähi-idän maiden kanssa. Hän ei myöskään avannut, mitä tarkalleen tarkoitti muun muassa johdattamista tai opastamista tarkoittavalla guide-termillä ja sisältyisikö siihen alusten saattaminen Hormuzinsalmen läpi.

Yhdysvaltain asevoimat kertoi tukevansa Trumpin ilmoittamaa operaatiota muun muassa ohjushävittäjillä, yli sadalla ilma-aluksella sekä noin 15 000 sotilaalla.

Wall Street Journalin yhdysvaltalaisten virkamieslähteiden mukaan Trumpin ilmoittama operaatio olisi käytännössä prosessi, jonka kautta valtiot, vakuutusyhtiöt ja kuljetusorganisaatiot voisivat koordinoida meriliikenteen ohjausta Hormuzinsalmen läpi.

Lähteet sanoivat lehdelle, ettei Yhdysvaltain merivoimien sota-alusten ole näillä näkymin tarkoitus olla aluksien rinnalla saattamassa niitä salmen läpi.

