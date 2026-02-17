Ikämies tuomittiin vankeuteen traktorinkuljettajan kuolemastaTraktorin ja henkilöauton törmäyksessä traktorinkuljettaja lensi ulos ikkunasta ja paiskautui asfalttiin.
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut 83-vuotiaan miehen Kauhavan kuolonkolarista ehdolliseen vankeuteen.
Iltalehti kertoo, että miehen huolimattomuus johti traktorinkuljettajan kuolemaan toukokuussa 2024.
Turma tapahtui kevätaamuna Pohjanmaanväylällä. Miehen tarkoituksena oli ohittaa edessään ajanut traktori, mutta huomasi auton lähestyvän vastaantulevien kaistalla. Hän jarrutti ja törmäsi traktorin äkeeseen. Traktori kaatui keskelle tietä.
Traktorinkuljettaja, 47-vuotias mies, lensi ikkunasta ja paiskautui asfalttiin. Mies kuoli tapahtumapaikalle.
Henkilöautoa ajanut mies sai syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Hän oli turman aikaan 81-vuotias.
Syyttäjän mukaan henkilöauton kuljettaja oli lähtenyt ohittamaan traktoria turman tapahtuessa. Mies kiisti, että kyseessä olisi ollut ohitustilanne.
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus arvioi, ettei mies rikkonut tieliikennesääntöjä tahallaan tai piittaamatta. Käräjäoikeus tuomitsi hänet liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
Tuomio ei ole lainvoimainen.
Tässä linkki Iltalehden juttuun.
