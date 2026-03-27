Olisipa tämä aprillia – Suomen ylikulutuspäivä on 1. huhtikuuta Suomi on tämän vuoden ylikulutustilastoissa sijalla 16.

WWF:n mukaan yksi syy Suomen sijoitukseen ylikulutustilastoissa ovat runsaat hakkuut. Kuvituskuva. Kuva: Jyrki Luukkonen

Terhi Torikka

Suomi on vuodesta toiseen eniten uusiutuvia luonnonvaroja kuluttavien maiden joukossa. Tänä vuonna suomalaiset ovat kuluttaneet oman osuutensa maailman luonnonvaroista kolmessa kuukaudessa. Suomen ylikulutuspäivä on tänä vuonna keskiviikkona 1. huhtikuuta.

“Ylikulutus ei ole aprillia. Suomalaisten korkea sijoitus ylikulutustilastoissa johtuu ennen kaikkea metsien suurista hakkuumääristä, eläinperäisen ruoan liiallisesta kuluttamisesta sekä fossiilisten polttoaineiden käytöstä”, toteaa WWF Suomen neuvonantaja Jussi Nikula tiedotteessa.

WWF muistuttaa, että ylikulutus Suomessa ei taltu pelkästään yksilöiden valinnoilla, vaan sen vähentämiseksi tarvitaan poliittisia päätöksiä, joilla muutetaan yhteiskunnan rakenteita.

”Yritykset innovoivat ja kehittävät toimintaansa, mutta ilman kunnollisia kannustimia muutos ei etene laajamittaisesti”, toteaa Nikula tiedotteessa.

Ylikulutustilastoissa on mukana yhteensä 82 maata. Näistä vain 13 elää yhden maapallon kantokyvyn rajoissa. Suomi on tämän vuoden ylikulutustilastoissa sijalla 16.

Ylikulutuspäivät laskee vuosittain Global Footprint Network käyttäen aineistonaan muun muassa YK:n keräämää dataa sekä viimeisimpiä talouden tunnuslukuja.

Eri vuosina lasketut ylikulutuspäivät eivät ole vertailukelpoisia keskenään, sillä laskentamenetelmää kehitetään jatkuvasti ja päivämäärät lasketaan aina viimeisimmän saatavilla olevan tilastotiedon perusteella. Näin ollen viime vuoden Suomen ylikulutuspäivän tarkennettu päivä on 31.3.