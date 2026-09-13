Pörssisähkön hinta nousee reippaasti maanantaina aamullaPäivän kallein hinta on maanantai-iltana puoli yhdentoista aikoihin, jolloin varttihinta kipuaa yli 32 sentin kilowattitunnilta.
Pörssisähkön hinta ponnahtaa maanantaiaamuna kahdeksan maissa 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän, ja vuorokauden keskihinnaksi muodostuu reilut 15 senttiä kilowattitunnilta.
Päivän kallein hinta on maanantai-iltana puoli yhdentoista aikoihin, jolloin varttihinta kipuaa yli 32 sentin kilowattitunnilta.
Kyseessä ovat arvonlisäverolliset hinnat, mutta niiden päälle tulee vielä sähköyhtiön marginaali.
Tuulivoiman tuotantoennuste povaa tuotannon laskua maanantain vastaisen yön aikana. Viime torstaina alkoi Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3:n vuosihuolto, mikä voi osaltaan nostaa pörssisähkön hintaa.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat