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Pitääkö kantarellin kanta jättää maahan? Kasvaako pihaan uusia sieniä, jos sinne ripottelee perkeitä? Asiantuntija kertoo
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Uutiset
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Luonto
11.9.2026
17:00
Paula Liesmäki
Artikkelin aiheet
kantarelli
sieni
sienestys
metsä
Helsingin yliopisto
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