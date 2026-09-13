Suomen ylle vahvistuu alkuviikon ajaksi korkeapaineen selänne. Samalla luoteesta pääsee virtaamaan kuivempaa ilmaa. Varsinkin maanantaipäivä on laajalti selkeä ja poutainen. Tiistaina ilmavirtaus kääntyy jälleen lounaan puolelle, ja Suomeen virtaa jälleen hieman kosteampaa ilmaa. Tämä näkyy lisääntyneenä pilvisyytenä.

Keskiviikkona matalapaine lähestyy lännestä ja sää muuttuu jälleen sateiseksi. Tosin maan pohjois- ja itäosaan sateet yltävät vasta illan ja yön aikana. Sää näyttäisi jatkuvan sateisena koko loppuviikon ajan.

Sääennustekartta 13.9.2026

Öisin ja aamuisin muodostuu yleisesti sumuja ja matalia pilvilauttoja. Alkusyksyn tapaan nämä sumut kuitenkin vielä hälvenevät aamupäivän aikana.

Päivälämpötilat ovat yleisesti 10 ja 18, Lapissa 8 ja 14 asteen välillä. Yölämpötilat ovat 2 ja 8, Lapissa -1 ja +5 asteen välillä. Hallaa voi olla maan eteläosaa myöten, yöpakkasia Lapissa. Yöt lämpenevät loppuviikosta, kun sää muuttuu jälleen sateisempaan ja pilvisempään suuntaan.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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