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Juuri nyt | Verkkokysely: Syksyn metsästyksen kohtalo on lukijoiden yleisin ASF-huoli
Tilaajalle | Ari Kujala istui traktorin hytissä pakkasyönä opaskirja kädessä: Ensimmäinen lehmä poiki ja hän mietti, mitä pitää tehdä