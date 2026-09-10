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Näistä syistä jätettä kannattaa rahdata Suomeen poltettavaksi – vaarallisten jätteiden osoite on Riihimäki
Tiedätkö, miten vanhentuneet tai muiden maiden tarpeettomiksi jääneet kolikot kierrätetään?
Kolikoita ei tule heittää sekajätteeseen, asiantuntija neuvoo.
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Uutiset
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Koti
10.9.2026
20:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
kolikko
kierrätys
metallinkeräys
markka
jätehuolto
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