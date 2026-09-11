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Juuri nyt | Menikö hirvikärpänen korvaan? Lääkäri kertoo, mitä pitää tehdä
Tilaajalle | Esa Järvelä tekee jätti-investointia Etelä-Pohjanmaan pikkukuntaan – nyt hän kertoo, miksi sinne Uudenmaan sijaan