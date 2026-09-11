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Menikö hirvikärpänen korvaan? Lääkäri kertoo, mitä pitää tehdä
Hirvikärpäset ovat taas liikkeellä. Paikoin ne tunkevat jopa silmiin, korvaan ja nenään.
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Uutiset
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Luonto
11.9.2026
20:00
Paula Liesmäki
Artikkelin aiheet
hirvikärpänen
korva
purema
terveys
Terveystalo
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