Paikoin yli kuukauden sateet viikonlopussa – alkava viikko on viileä Viikonloppuna maan länsi- ja keskiosassa tuli hyvin runsaita vesisateita, enimmillään vettä satoi yli 100 millimetriä. Alkava viikko on koko maassa tavanomaista viileämpi, ja öisin hallaa voi esiintyä etenkin maan pohjoisosassa.

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Alkava viikko on koko maassa tavanomaista viileämpi, ja öisin hallaa voi esiintyä etenkin maan pohjoisosassa. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Sää Oskari Rockas

Viikonloppuna matalapaine on tuonut runsaita sateita maan länsi- ja keskiosaan. Runsaimmat sadekertymät ovat tulleet Satakunnasta kohti Kainuusta ulottuvalla alueella, missä on satanut laajalti 30–75 mm vettä suurimpien kertymien ollessa 80–120 mm suuruusluokkaa.

Tyypillisesti Suomen heinäkuussa vettä sataa noin 60–80 mm eli paikoin vuorokaudessa on satanut enemmän kuin tavallisesti koko kuukauden aikana sataa. Suurin havaittu sademäärä mitattiin Multia Karhilan havaintoasemalla, jonne satoi 120 mm lauantain ja sunnuntain aikana.

Lauantain ukkostavien kuurojen ja myöhemmin runsaiden jatkuvien sateiden seurauksena on tullut raportteja esimerkiksi teiden sortumisista ja taajamatulvista.

Matalapaineen jälkipuolella sää on viilentynyt, ja alkava viikko onkin tavanomaista viileämpi koko maassa.

Alkuviikon öinä riski hallan esiintymiselle on varsin suuri maan pohjoisosassa ja paikoin myös etelämpänä Pohjanmaan maakuntien ja Suomenselän alueella. Pääosin yölämpötila vaihtelee tulevalla viikolla 4 ja 13 asteen välillä, päivälämpötila taas 12 ja 20 asteen välillä.

Maanantai on laajalti poutainen päivä, ainoastaan Pohjois- ja Keski-Lapissa sadekuurot ovat mahdollisia. Tiistaina ja keskiviikkona Suomen eteläpuolella olevasta matalapaineesta ulottuu ajoittaisia sateita maan etelä- ja itäosaan ja Suomen pohjoispuolella olevasta matalapaineesta taas ulottuu sateita käsivarren Lappiin. Muualla maassa on pääosin poutaista.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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