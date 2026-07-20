Maa-ainesten haaskuu käy kalliiksi ja pilaa ympäristöä – tarjolla uusi työkalu vauhdittamaan kierrätystä Rakennustyömailla ei ole tietoa toistensa ylijäämistä ja tarpeista. Tiedonkulun parantaminen siivittäisi maamassojen kierrätystä.

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Kierrätettyjä maamassoja käytetään tyypillisesti tienpohjiin ja muuhun pohjarakentamiseen, pengerryksiin, meluvalleihin ja maisemointiin. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Ympäristö Katja Lamminen

Rakennustyömaalta peräisin oleva sorakuorma kipataan useimmiten maankaatopaikalle, vaikka sille olisi tarvetta toisella työmaalla. Siten toimitaan siitä huolimatta, että maa-aineksen haaskuu ja dumppaaminen toisaalle on kallista ja epäekologista.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Suomessa käytetään maa- ja kallioperän kiviaineksia vuosittain noin 120–140 miljoonaa tonnia. Määrästä 60 prosenttia kaivetaan koskemattomasta maaperästä.

”Toisen roska olisi toisen aarre. Maamassat kuten sora, hiekka ja moreeni ovat arvokasta ja uusiutumatonta luonnonvaraa, jonka kiertotaloudessa on paljon parannettavaa”, asiantuntija Eeva Vahtera vihreän siirtymän suunnittelu- ja konsulttitalo Sitowisesta sanoo tiedotteessa.

Rekkarallista syntyy päästöjä ja kustannuksia samalla kun luonnonvaroja tuhlaantuu.

Ongelma on, ettei rakennustyömailla usein ole tietoa muiden työmaiden tarpeista ja ylijäämistä. Järkevän uudelleenkäytön sijaan sekä käytettyjä että vastakaivettuja maamassoja kuljetellaan pitkiäkin matkoja.

Rekkarallista syntyy päästöjä ja kustannuksia samalla kun luonnonvaroja tuhlaantuu. Lisäksi kaatopaikoille kerääntyvät maamassat rumentavat Suomen kierrätystilastoja, jotka raportoidaan EU:lle.

Sitowise on pureutunut ongelmaan kehittämällä maamassojen ohjailuun digitaalisen työkalun. Jotta se saadaan käyttöön, tarvitaan yhteistyötä ja jatkokehitystä. Työkalusta olisi myös vientituotteeksi.

Kunnilla on mahdollisuus säästää jopa miljoonia euroja kierrättämällä rakentamisen maamassat.

Kunnille laadittu ilmasto-opas kehottaa rakennuttajia selvittämään, millaisia maamassoja kohteissa syntyy ja voidaanko niitä hyödyntää lähialueen rakennushankkeissa myöhemminkin.

Jatkohyödynnystä varten vaaditaan tiedot maamassojen teknisistä ominaisuuksista ja puhtaudesta. Myös lievästi pilaantuneita maa-aineksia voidaan hyödyntää tietyin suojatoimenpitein.

Kierrätys edellyttää, että maa-aines lajitellaan kaivu- ja irrotusvaiheessa erilleen muista aineista, kuten roskista.

Kierrätettyjä maamassoja käytetään tyypillisesti tienpohjiin ja muuhun pohjarakentamiseen, pengerryksiin, meluvalleihin ja maisemointiin.