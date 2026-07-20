Viikonloppuna satoi niin, että teitä sortui Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla Etenkin soratiet ovat kärsineet runsaista äkillisistä sateista.

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Kuva: Kari Salonen

Uutiset | Liikenne Taneli Laine

Poikkeuksellisen runsaat sateet vaurioittivat teitä Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla viikonloppuna.

Rankkasateiden seurauksena etenkin sorateillä on ollut muun muassa sortumia, tulvavaurioita sekä veden nousua tielle. Useilla tieosuuksilla liikennettä on jouduttu rajoittamaan tai tie on suljettu kokonaan.

Keski-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan sunnuntaina suljettuina oli kahdeksan tieosuutta Keuruulla, Saarijärvellä ja Multialla. Osa teistä on sortunut niin pahoin, että tie on useista kohdista poikki.

Vaikka sateet maanantain tullen hellittivät, ovat vaurioiden korjaukset paikoin kesken. Elinvoimakeskuksen mukaan osa tieosuuksista saatiin avattua vielä sunnuntai-iltana, mutta muiden korjaustöiden eteneminen riippuu vaurioiden laajuudesta ja sääolosuhteista.

Myös Pirkanmaalla rankkasateet aiheuttivat ongelmia etenkin sorateillä. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan teillä kärsittiin sortumista sekä muista vaurioista. Liikennejärjestelyjä on tehty muun muassa Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla.

Pirkanmaalla liikennettä voitiin osalla teistä jo sunnuntain aikana palauttaa normaalimmaksi.

Elinvoimakeskukset kehottavat tienkäyttäjiä noudattamaan erityistä varovaisuutta maakuntien sorateillä liikuttaessa. Runsaat sateet ovat voineet pehmentää tien rakenteita ja aiheuttaa vaurioita, jotka eivät välttämättä näy päällepäin.

Havaitut sortumat, painumat tai muut liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot yleisillä maanteillä pyydetään ilmoittamaan Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100.