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Juuri nyt | Yhdysvallat julisti hätätilan lannoitteiden takia — Trump perui itse asettamiaan tulleja
Tilaajalle | Raision ex-toimitusjohtaja visioi: Suomi irtautuisi ammoniakin tuonnista Venäjältä vain kahden Hailuodon sillan hinnalla