Nato-joukkojen esikunta perustetaan Rovaniemelle − tällainen sen vahvuus on verrattuna MikkeliinNaton FLF-joukkojen toimintaan Suomessa ovat ilmoittaneet osallistuvansa kehysvaltio Ruotsin lisäksi Britannia, Italia, Ranska sekä muut Pohjoismaat.
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on päättänyt, että sotilasliitto Naton FLF-joukkojen esikunta sijoitetaan Rovaniemelle.
Kyseessä olevat FLF-joukot ovat Naton eteentyönnetyn maavoimajoukon monikansallinen esikuntaosa.
Rovaniemen esikuntaosa tulee olemaan rauhan ajan vahvuudeltaan samaa luokkaa kuin Mikkelin Nato-esikunta.
Joukon toiminnan painopiste tulee olemaan Pohjois-Suomessa.
Naton FLF-joukkojen toimintaan Suomessa ovat ilmoittaneet osallistuvansa kehysvaltio Ruotsin lisäksi Britannia, Italia, Ranska sekä muut Pohjoismaat.
