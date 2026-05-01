Uutistoimiston keräämät tiedot: Venäjä laukaisi huhtikuussa ennätysmäärän drooneja Ukrainaan Huhtikuussa Venäjä teki myös aiempaa enemmän iskuja päiväsaikaan. Aiemmin Venäjä on iskenyt drooneilla Ukrainaan lähinnä öisin.

Jaa Kuuntele

Venäjä laukaisi huhtikuun aikana Ukrainaan lähes 6 600 pitkän kantaman droonia. LEHTIKUVA/AFP.

Venäjä laukaisi huhtikuussa ennätysmäärän pitkän kantaman drooneja Ukrainaan. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP, joka on kerännyt tiedot Ukrainan ilmavoimilta.

Venäjä laukaisi huhtikuun aikana Ukrainaan lähes 6 600 pitkän kantaman droonia. Tämä on AFP:n mukaan kaksi prosenttia enemmän kuin maaliskuussa, joka oli aiempi ennätyskuukausi.

Huhtikuussa Venäjä teki myös aiempaa enemmän iskuja päiväsaikaan. Aiemmin Venäjä on iskenyt drooneilla Ukrainaan lähinnä öisin.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo ISW:n mukaan Venäjä saattaa päivällä tehdyillä iskuilla pyrkiä kohdistamaan iskuja voimakkaammin siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin, etenkin kun sää lämpenee ja ulkona on todennäköisesti enemmän ihmisiä.

Uutistoimiston keräämien tietojen mukaan Ukraina onnistui torjumaan lähes 90 prosenttia kaikista drooneista ja ohjuksista.

Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022. Sodassa on kuollut tai haavoittunut kymmeniä tuhansia siviilejä.