Mercosur-vapaakauppasopimus astuu tänään väliaikaisesti voimaan – luo yli 700 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueenEU:n ja neljän Etelä-Amerikan maan välinen sopimus astuu voimaan, vaikka sen laillisuus on edelleen EU-tuomioistuimen arvioitavana.
EU:n ja neljän Etelä-Amerikan maan välinen Mercosur-vapaakauppasopimus tulee tänään väliaikaisesti voimaan. EU:n ja Mercosur-maiden eli Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välinen merkittävä kauppasopimus luo yli 700 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueen.
Sopimuksen mukaisia tullialennuksia aletaan soveltaa asteittain. Tietyiltä tuotteilta tullit poistuvat kokonaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien.
Sopimus astuu voimaan, vaikka sen laillisuus on edelleen EU-tuomioistuimen arvioitavana. EU-parlamentti lähetti sopimuksen tuomioistuimen käsittelyyn tammikuussa. Käsittely EU-tuomioistuimessa voi kestää jopa muutamia vuosia.
Neuvottelut kauppasopimuksesta aloitettiin vuonna 1999.
Sopimusta on vastustanut etenkin Ranska, joka on kantanut huolta siitä, että sopimus aiheuttaa maataloustuotteiden vyöryn EU:n sisämarkkinoille. Eurooppalaisten maanviljelijöiden piirissä on pelätty, että Etelä-Amerikasta saapuvat edullisemmat maataloustuotteet uhkaavat heidän toimeentuloaan.
Ranskan lisäksi kriittisesti sopimukseen on suhtautunut muun muassa Puola.
Mercosur-sopimuksen kannattajat ovat pitäneet sopimusta merkittävänä mahdollisuutena eurooppalaiselle teollisuudelle ja keinona vahvistaa EU:n riippumattomuutta samaan aikaan, kun suhteet Yhdysvaltoihin ovat kärsineet.
Vuonna 1991 perustettu Mercosur muodostaa Etelä-Amerikan kauppaliittymän. Mercosur-maat ovat yhdessä maailman kuudenneksi suurin talous. Niiden väkiluku on yhteensä noin 270 miljoonaa.
