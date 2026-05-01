Mercosur-vapaakauppasopimus astuu tänään väliaikaisesti voimaan – luo yli 700 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueen EU:n ja neljän Etelä-Amerikan maan välinen sopimus astuu voimaan, vaikka sen laillisuus on edelleen EU-tuomioistuimen arvioitavana.

Jaa Kuuntele

Eurooppalaiset maanviljelijät ovat pelänneet, että Etelä-Amerikasta saapuvat maataloustuotteet uhkaavat heidän toimeentuloaan. Espanjassa maanviljelijät osoittivat mieltään Mercosur-sopimusta vastaan helmikuussa. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

EU:n ja neljän Etelä-Amerikan maan välinen Mercosur-vapaakauppasopimus tulee tänään väliaikaisesti voimaan. EU:n ja Mercosur-maiden eli Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välinen merkittävä kauppasopimus luo yli 700 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueen.

Sopimuksen mukaisia tullialennuksia aletaan soveltaa asteittain. Tietyiltä tuotteilta tullit poistuvat kokonaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Sopimus astuu voimaan, vaikka sen laillisuus on edelleen EU-tuomioistuimen arvioitavana. EU-parlamentti lähetti sopimuksen tuomioistuimen käsittelyyn tammikuussa. Käsittely EU-tuomioistuimessa voi kestää jopa muutamia vuosia.

Neuvottelut kauppasopimuksesta aloitettiin vuonna 1999.

Sopimusta on vastustanut etenkin Ranska, joka on kantanut huolta siitä, että sopimus aiheuttaa maataloustuotteiden vyöryn EU:n sisämarkkinoille. Eurooppalaisten maanviljelijöiden piirissä on pelätty, että Etelä-Amerikasta saapuvat edullisemmat maataloustuotteet uhkaavat heidän toimeentuloaan.

Ranskan lisäksi kriittisesti sopimukseen on suhtautunut muun muassa Puola.

Mercosur-sopimuksen kannattajat ovat pitäneet sopimusta merkittävänä mahdollisuutena eurooppalaiselle teollisuudelle ja keinona vahvistaa EU:n riippumattomuutta samaan aikaan, kun suhteet Yhdysvaltoihin ovat kärsineet.

Vuonna 1991 perustettu Mercosur muodostaa ­Etelä-Amerikan kauppaliittymän. Mercosur-maat ovat yhdessä maailman kuudenneksi suurin talous. Niiden väkiluku on yhteensä noin 270 miljoonaa.