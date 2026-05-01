Maa- ja metsätalousministeri Essayah: Opposition kritiikkiä on vaikea ottaa vakavastiMinisterin mukaan huhtikuun kehysriihen päätöksillä kannetaan huolta Suomen taloudesta.
Opposition sisäisesti ristiriitaista kritiikkiä on vaikea ottaa vakavasti, sanoo maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien Sari Essayah vappupuheessaan.
Essayahin mukaan oppositio ei ole esittänyt vaihtoehtoja talouden vahvistamiselle ja työllisyyden lisäämiselle.
Ministerin mukaan huhtikuun kehysriihen päätöksillä kannetaan huolta Suomen taloudesta.
Essayah nosti esille muun muassa yrittäjien eläkejärjestelmän uudistamisen, jolla hänen mukaansa vahvistetaan yrittäjyyden edellytyksiä. Uudistuksen arvioidaan kasvattavan valtion menoja noin 80 miljoonalla eurolla.
