Hallitus ajautui ilmiriitaan STEA-avustuksista, Rydmanille esitetään epäluottamusta Pääministeri Orpo kertoi maanantaina, ettei sosiaali- ja terveysministeri Rydman voi edistää uusia STEA-avustuskriteerejä ilman hallituksen hyväksyntää.

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Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) esittämät uudet STEA-avustusten kriteerit ovat herättäneet närää hallituskumppaneissa. ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei olla päästy hallituksessa sopuun. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi asiasta maanantaina sosiaalisessa mediassa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi pääministerin ilmoituksen jälkeen Helsingin Sanomille perussuomalaisten aikovan äänestää Orpon esitystä vastaan hallitusta repivässä avustuskiistassa.

Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi.

Rydman kertoi viime viikolla STT:lle, etteivät avustuskriteerit ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa, joiden mukaan asia olisi tullut käsitellä yhdessä hallituksen kesken.

Purran mukaan sote-avustusten kriteerit taas kuuluvat ministerin päätösvaltaan eikä Rydmanin päätöksestä tulisi siksi peruuttaa, Helsingin Sanomat kirjoittaa.

STEA-avustusten kriteerien muuttaminen on aiheuttanut pahaa verta myös oppositiossa. Vasemmistoliitto päätyi kiistan vuoksi esittämään Rydmanille epäluottamusta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kertoi epäluottamuslauseen esittämisestä eduskunnan täysitunnossa maanantaina.

Pekonen nosti puheenvuorossaan esille, että Rydman on toistuvasti julkisuudessa sanonut, ettei avustuskriteereistä enää neuvotella, jopa vastoin pääministerin kantaa.

”Ministeri ei kuitenkaan ole oman hallinnon alansa diktaattori, vaan hänen tulee nauttia eduskunnan luottamusta”, hän sanoi.

Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei enää lähtökohtaisesti myönnetä muun muassa sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille.

Uudistuneiden kriteerien vuoksi valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö Soste ilmoitti maanantaina käynnistävänsä muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja voivat johtaa lähes kaikkien työntekijöiden irtisanomiseen.

Sosten hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta kertoi STT:lle maanantaina, että muutosneuvotteluita ei peruta Orpon myöhemmin maanantaina antamasta ilmoituksesta huolimatta. Rydmanin tekemät päätökset avustuksista ovat yhä voimassa, eikä tiedossa vielä ole, mihin neuvottelut hallituksessa johtavat.

”Vastuullisena työnantajana tämä prosessi on aloitettava, mutta neuvotteluitahan ei tarvitse viedä loppuun tai laittaa täytäntöön, jos tilanne muuttuu. Elämme siinä toivossa, ettei niitä tarvitse viedä loppuun”, hän sanoi.

STEA-​avustuksia myönnettiin tänä vuonna yhteensä yli 270 miljoonaa euroa. Sotejärjestöille kohdennetut avustusmäärärahat ovat vähentyneet viime vuosina osana valtiontalouden sopeutustoimia.