Suuri määrä maataloustuotteita vapaakauppasopimuksen piiriin – EU:n ja Meksikon väliset neuvottelut loppusuoralla Sopimukseen otetaan mukaan myös suojatut maantieteelliset merkinnät.

Jaa Kuuntele

Asiantuntijan mukaan sopimus voisi tuoda Suomelle etua muun muassa meijerituotteiden viennissä. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Kauppa STT

EU ja Meksiko edistävät sääntöpohjaista maailmanjärjestystä uudistamalla yhteistä kauppasopimustaan.

Näin arvioi ulkoministeriön Teknologian ja kestävän siirtymän yksikön päällikkö Kent Wilska sitä hyötyä, mitä EU:n ja Meksikon välisen kauppasopimuksen modernisoimiselta odotetaan.

”Suoria taloudellisia hyötyjä niin vielä suurempi on se, että kun jotkut maat purkavat yhteisiä sääntöjä ja tekevät, mitä huvittaa, niin meillä pyritään toiseen suuntaan”, sanoo Wilska STT:lle.

Wilskan kanssa samoilla linjoilla on myös Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan asiantuntija Heli Siikaluoma.

”Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa yhteistyön lisääminen ja avoimen kaupan edistäminen EU:n ja Meksikon välillä on erittäin tärkeää”, Siikaluoma arvioi STT:lle.

Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkailee jatkuvasti uusilla tulleilla ja välillä taas vetää uhkauksiaan pois, yrittää EU nyt etsiä muita mahdollisia kumppaneita.

Toukokuun alussa astui väliaikaisesti voimaan Mercosur-vapaakauppasopimus EU:n ja Mercosur-maiden eli Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välillä. EU on neuvotellut lisäksi sopimukset Indonesian, Intian ja Australian kanssa, ja tällä hetkellä odotetaan niiden voimaantuloa.

Siikaluoman mukaan EU–Meksiko-sopimusta voi pitää monella tapaa modernina ja tasapainoisena. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Wilskan mukaan erityisesti maataloustuotteet huomioidaan uudessa sopimuksessa paremmin.

”Noin 40 prosenttia maataloustuotteista oli vanhassa sopimuksessa kaupan vapauttamisen ulkopuolella. Nyt ne otetaan uusittuun sopimukseen mukaan”, hän sanoo.

Tämä voisi hänen mukaansa tuoda Suomelle etua muun muassa meijerituotteiden viennissä.

Sopimukseen otetaan mukaan myös suojatut maantieteelliset merkinnät.

”Usein niitä on ajateltu, että niitä on vain EU:lla, mutta näitähän on esimerkiksi meksikolainen jalapeno”, Wilska huomauttaa.

Wilska korostaa, että perjantaina allekirjoitetaan jo olemassa olevasta sopimuksesta uusittu ja parannettu versio. EU ja Meksiko solmivat vapaakauppasopimuksen jo vuonna 2000.

Hänen mukaansa uudistetun sopimuksen konkreettista taloudellista hyötyä onkin osin vaikea arvioida suhteessa aikaisempaan sopimukseen.

”Kokonaissopimus tiivistää yhteistyötä hyvin laajasti eri yhteiskunnan osa-alueilla, muun muassa turvallisuuden, kriisinhallinnan, kyberturvallisuuden, ihmisoikeuksien ja ympäristön aloilla.” Kent Wilska

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan on määrä allekirjoittaa EU:n ja Meksikon uudistettu kokonaissopimus ja väliaikainen kauppasopimus Meksikon presidentti Claudia Sheinbaumin kanssa Meksikossa perjantaina.

Kokonaissopimus lähtee tämän jälkeen ratifiointikierrokselle EU-jäsenmaihin. Kokonaissopimukseen sisältyvä väliaikainen kauppasopimus taas tarvitsee vain EU–parlamentin hyväksynnän ja saattaa astua voimaan jo syksyllä

”Kokonaissopimus tiivistää yhteistyötä hyvin laajasti eri yhteiskunnan osa-alueilla, muun muassa turvallisuuden, kriisinhallinnan, kyberturvallisuuden, ihmisoikeuksien ja ympäristön aloilla”, Wilska luettelee.

Siikaluoman mukaan EU–Meksiko-sopimusta voi pitää monella tapaa modernina ja tasapainoisena.

”Tässä modernissa kauppasopimuksessa otetaan paremmin huomioon kestävyysnäkökohtia, ilmastoa, ympäristöä, työelämän oikeuksia, tämän tyylisiä asioita, mitä siinä vanhassa sopimuksessa ei ole otettu lainkaan samassa mittakaavassa huomioon”, Siikaluoma lisää.

Viime vuonna EU oli Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen. Meksiko oli EU:n 11. suurin kauppakumppani.

Meksikon on 130 miljoonan kuluttajan markkina ja Brasilian jälkeen Latinalaisen Amerikan toiseksi suurin talous. Maailman mittakaavassa Meksiko on Maailmanpankin lukujen mukaan yksi maailman viidestätoista suurimmasta taloudesta.

Siikaluoman mukaan Meksikossa onkin suuri kasvupotentiaali.

Sekä Siikaluoma että Wilska arvioivat, että Meksikolle sopimus erittäin tärkeä kauppasuhteiden monipuolistamisessa.

”Yhdysvaltojen politiikka on nykyhallinnon aikana ollut niin tempoilevaa, ja siellä on tullut kauppasopimuksista huolimatta tulleja Meksikolle”, Wilska sanoo.

”Sopimus toisi kaivattua stabiliteettia Meksikon näkökulmasta, kun melkein 85 prosenttia maan viennistä menee Yhdysvaltoihin”, hän jatkaa.

Viime vuonna EU oli Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen. Meksiko oli EU:n 11. suurin kauppakumppani.