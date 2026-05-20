”Pieni ja ketterä kunta, joka vastaa yrittäjien tarpeisiin nopeasti”: Tämä kunta nousi kuntabarometrissä sarjansa parhaaksi Kunnan mukaan saavutus kertoo vahvasta yhteistyöstä yrittäjien kanssa sekä pitkäjänteisestä työstä elinvoiman kehittämiseksi.

Tuoreen Yrittäjien kuntabarometrin tulokset julkistettiin keskiviikkona Kunnallisjohdon seminaarissa Jyväskylässä. Kuva: Jarkko Sirkiä

Joka toinen vuosi toteutettavassa Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä kartoitetaan kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.

Vuonna 2026 alle 10 000 asukkaan kuntien sarjassa Suomen parhaaksi sijoittui Utajärvi, kertoo kunta tuoreessa tiedotteessaan.

Kunnan mukaan saavutus kertoo vahvasta yhteistyöstä yrittäjien kanssa sekä pitkäjänteisestä työstä elinvoiman kehittämiseksi.

Tulos ei Utajärven kunnanjohtajan Anne Sormusen mukaan ole sattumaa.

”Olemme pienessä kunnassa ketteriä ja pystymme vastaamaan yrittäjien tarpeisiin nopeasti. Yhteistyö yrittäjien kanssa on mutkatonta ja arjen tasolla toimivaa, mikä näkyy nyt myös valtakunnallisessa vertailussa”, hän kertoo tiedotteessa.

Myös alueen yrittäjät tunnistavat yhteistyön vahvuudet. Utajärven Yrittäjiä edustavan puheenjohtaja Sulo Karhulan mukaan kunnassa panostetaan toimiviin yrityspalveluihin, asiantuntevaan neuvontaan ja yrityksille sopiviin toimitiloihin.

Sormunen näkee valtakunnallisen ykkössijan ennen kaikkea osoituksena yhteisestä tekemisestä.

”Tämä tunnustus kuuluu koko Utajärvelle. Jatkamme aktiivista työtä elinkeinoelämän kehittämiseksi ja haluamme olla jatkossakin erinomainen paikka yrittää ja investoida”, hän toteaa.

Tiedotteen mukaan paikallista yritystoimintaa ja tulevaisuuden näkymiä vavistavat myös viime vuosina kuntaan rantautuneet merkittävät investoinnit.

Tästä esimerkkinä on suunnitteilla oleva ja toteutuessaan Suomen ja EU:nkin tasolla mittaluokaltaan erittäin merkittävä vetyhanke.

Vetyalfa Oy:n Utajärvelle suunnittelemassa vihreän vedyn jalostamohankekokonaisuuteen kuuluva Cloudberry-hanke on saamassa Euroopan komission päätöksen mukaisesti 224 miljoonan euron investointituen.