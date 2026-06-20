Bryssel
EU:n rahariidasta tulossa vaaliase jäsenmaissa - lähdetäänkö myös Suomessa mukaan alennushuutokauppaan?
Bryssel prässää tiukkaa aikataulua. Paketti murenee käsiin, jos vaikeimmat ratkaisut siirtyvät ensi vuoteen.
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Lue artikkelin tiivistelmä
- Brysselin huippukokouksessa kiista EU:n rahoituskehyksestä sai myrskyisen alun António Costan Kremlin-soiton takia.
- Ulf Kristersson haluaa pienemmän budjetin, Pedro Sánchez tukee 2000 miljardin komission esitystä.
- Costa ja Friedrich Merz painottavat sovun syntymistä ennen vuoden loppua Bardellan vaalimenestyksen vuoksi.
- Suomessa EU-maksut voivat nousta vaaliteemaksi.
- Maatalousrahoja leikattu noin 20 %, Itävalta ja Suomi puolustavat niitä.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.