RKP äänesti tyhjää ministeri Rydmanin luottamusäänestyksessä – Purra: Matto vedettiin pääministerin alta Hallitus päätti aamulla järjestetyssä kokouksessaan, että ministeri Wille Rydmanin linjaamat STEA-avustuskriteerit tullaan valmistelemaan uudelleen.

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Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) eduskunnan valtiosalissa tiistaina. JADE SILPO / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Hallituspuolue RKP:n edustajat äänestivät tyhjää sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) luottamusta koskevassa äänestyksessä tiistaina.

Rydman sai eduskunnan luottamuksen äänin 88–74. Tyhjiä ääniä annettiin 11. Poissa oli 26 edustajaa.

Opetusministeri, RKP:n Anders Adlercreutz kertoi salissa, että myös hänen oli tarkoitus äänestää tyhjää Rydmania koskevassa luottamusäänestyksessä. Sen sijaan hän painoi olevansa poissa. Lisäksi salissa tyhjää äänesti Pihla Keto-Huovinen, joka kuuluu kokoomukseen, mutta on tällä hetkellä määräaikaisesti erotettuna puolueen eduskuntaryhmästä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi tiedotustilaisuudessa tiistaina, ettei ole RKP:n päätökseen tyytyväinen.

”Kyllä se on niin, että kun hallituksen luottamusäänestyksiä käydään, niin lähtökohta on aina se, että äänestetään hallituksen ja sen ministereiden luottamuksen puolesta. Siinä mielessä en ole tyytyväinen tähän äänestyskäyttäytymiseen”, Orpo sanoi.

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi tiistaina jyrkästi RKP:n päätöstä.

”Näen, että tämä on erityisesti maton vetäminen pääministerin alta”, hän sanoi.

Purra kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei vielä tuolloin ollut keskustellut asiasta RKP:n puheenjohtajan Adlercreutzin kanssa.

Vasemmistoliitto esitti Rydmanille epäluottamusta sen jälkeen, kun ministeri linjasi sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettavien STEA-avustusten uusista kriteereistä. Ilman hallituksen hyväksyntää linjatut kriteerit ovat herättäneet närää myös hallituskumppaneissa.

Kyseessä on kolmas kerta, kun Rydmanin luottamuksesta ministerinä on äänestetty eduskunnassa tällä hallituskaudella.

Rydmanin linjausten vuoksi hallitus kokoontui tiistaina aamulla äänestämään STEA-avustuskiistasta.

Perussuomalaiset hävisi äänestyksen Purran mukaan 10–7. Perussuomalaisten kanta on, ettei prosessissa ole tehty virheitä ja että Rydmanilla on ollut oikeus määritellä uudet kriteerit.

Päätöksen myötä STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Avustusten jakokriteereitä koskevaa asetusta valmistelemaan asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä.