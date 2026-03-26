Baltian maat vahvistivat alueilleen tulleet droonit ukrainalaisiksi, eivät syytä Ukrainaa – ”Kohteliaisuus Venäjää vastaan ei toimi”Viron pääministeri Kristen Michal vahvisti JEF-maiden kokouksen alkaessa toimittajille, että Auveren voimalaitoksen savupiippuun eilen osunut drooni oli todennäköisesti ukrainalainen.
JEF-maiden kokoukseen Helsingissä osallistuva Viron pääministeri Kristen Michal vahvisti kokouksen alkaessa toimittajille, että Auveren voimalaitoksen savupiippuun eilen osunut drooni oli todennäköisesti ukrainalainen. Auvere sijaitsee lähellä Narvaa ja Venäjän rajaa.
Michal ei moittinut Ukrainaa. Hänen mukaansa droonitapaus näyttää olleen seurausta Ukrainan oikeutetusta puolustuksellisesta toiminnasta Venäjää vastaan.
”Painetta Venäjää kohtaan on lisättävä. Kohteliaisuus Venäjää vastaan ei toimi, he näkevät sen heikkoutena”, Michal sanoi.
Myös Liettuan presidentti Gitanas Nauseda vahvisti, että Liettuaan pudonnut drooni oli ukrainalainen. Nausedan mukaan drooni oli hyökkäämässä Venäjän Primorskiin, mutta harhautui reitiltään. Nauseda korosti ilmatorjunnan kehittämisen tärkeyttä.
Presidentinlinnassa käytävissä keskusteluissa aiheina ovat muun muassa JEF-maiden tuki Ukrainalle sekä Euroopan yleinen turvallisuustilanne. Esille noussee myös sota Lähi-idässä.
