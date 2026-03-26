JEF-maiden johtajien päivä Helsingissä alkoi laivavierailulla Presidentinlinnassa käytävissä keskusteluissa aiheina ovat muun muassa JEF-maiden tuki Ukrainalle sekä Euroopan yleinen turvallisuustilanne.

Jaa Kuuntele

Presidentti Alexander Stubbin ohella Rajavartiolaitoksen vartiolaivalla Turvalla vieraili muun muassa JEF-yhteistyötä johtavan Britannian pääministeri Keir Starmer. Kuva: HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Uutiset | Politiikka STT

Presidentti Alexander Stubbin Helsingissä isännöimä JEF-maiden huippukokous alkoi jäsenmaiden johtajien vierailulla Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turvalla.

Aluksella vierailemassa oli Stubbin ohella muun muassa JEF-yhteistyötä johtavan Britannian pääministeri Keir Starmer.

JEF on kymmenen valtion puolustusyhteistyöjärjestely, johon kuuluvat kaikki Pohjoismaat, Baltian maat sekä Hollanti. Rajavartiolaitoksen aluksella vierailivat pääministerit muun muassa Virosta, Latviasta, Ruotsista, Norjasta ja Hollannista.

Presidentinlinnassa käytävissä keskusteluissa aiheina ovat muun muassa JEF-maiden tuki Ukrainalle sekä Euroopan yleinen turvallisuustilanne. Esille noussee myös sota Lähi-idässä.

Ukrainan osalta kokouksen alku sai synkän sävyn presidentti Stubbin norjalaislehti VG:lle antamista kommenteista. Stubbin mukaan näyttää siltä, että Yhdysvaltain välittämät neuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä ovat ajautuneet umpikujaan.

”Se voi johtua Iranin sodasta, joka on vienyt huomiota Ukrainan sodalta, mutta syynä voi olla myös se, että neuvotteluväylän päätepiste on saavutettu, eivätkä ne enää jatku”, Stubb sanoi.

JEF-jäsenmaiden johtajien lisäksi Helsingin kokoukseen osallistuvat etäyhteydellä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Kanadan pääministeri Mark Carney. Kanadan on kerrottu harkitsevan mahdollista liittymistä JEFin jäseneksi.

Presidentinlinnassa järjestettävässä varsinaisessa kokouksessa ovat presidentti Stubbin ja Britannian pääministeri Starmerin lisäksi paikalla muun muassa Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja muiden JEF-jäsenmaiden edustajat.

Stubb keskusteli jo keskiviikkoiltana kokoukseen saapuneen Hollannin pääministerin Rob Jettenin kanssa. Jetten kertoi viestipalvelu X:ssä päivän päättyneen työillalliseen Stubbin, Norjan pääministerin Stören ja Islannin pääministerin Kristrun Frostadottirin kanssa.

Torstaiaamuna ennen varsinaista huippukokousta Stubb ehti vielä tavata kahdenvälisesti myös Britannian pääministeri Starmerin.

Torstain ohjelma päättyy presidentti Stubbin isännöimään päivälliseen.

JEFin eli Joint Expeditionary Forcen tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF-yhteistyön pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.

JEF kykenee reagoimaan kriisitilanteisiin matalalla kynnyksellä ja Natoa nopeammin. Usein muistetaan kuitenkin korostaa, ettei JEFiä ole tarkoitettu Naton korvikkeeksi vaan täydentämään sitä.

JEF-maiden ei tarvitse Naton tapaan tehdä konsensuspäätöksiä jäsenmaiden kesken. Toiminnan aloittamiseksi riittää, jos vain kaksi maata ovat samoilla linjoilla ja käyvät toimeen.

Edellinen JEF-maiden huippukokous järjestettiin toukokuussa 2025 Norjassa.