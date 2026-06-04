Ukraina ja Moldova etenevät EU-jäsenyyden tiellään EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa.

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EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti pari vuotta sitten, mutta Unkari viivästytti prosessin varsinaista käynnistämistä. Kuva: AFP/LEHTIKUVA

Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi.

Unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros kertoi asiasta keskiviikkoiltana. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä.

”Tämä on merkittävä virstanpylväs maiden Euroopan-yhdentymispolulla ja lähettää vahvan viestin EU:n yhtenäisyydestä ja päättäväisyydestä”, Kypros sanoi lausunnossaan.

EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Prosessi kestää tavallisesti vuosia ja sisältää neuvotteluja lukuisista eri aiheista aina maataloudesta oikeusvaltioperiaatteeseen.

Unkari päätti kuitenkin viivästyttää prosessin varsinaista käynnistämistä edellisen pääministerinsä Viktor Orbánin johdolla. Orbánin seuraaja Péter Magyar on sen sijaan ollut halukas jatkamaan Ukrainan jäsenyysprosessia.

Unkari ei tue nopeutettua jäsenyysprosessia Ukrainalle.

Läpimurto tapahtui aiemmin keskiviikkona, kun Magyar ilmoitti, että Ukrainan kanssa oli saavutettu sopimus, jota hän kuvaili historialliseksi. Sopimus koski Ukrainan unkarilaisvähemmistön oikeuksia. Kyseessä on aihe, joka on pitkään rasittanut maiden välisiä naapurisuhteita.

Magyar sanoi Unkarin halunneen, että Ukraina muuttaisi vähemmistöjen toimintasuunnitelmaansa. Tämän jälkeen Unkari suostuisi ensimmäisen neuvottelukokonaisuuden avaamiseksi Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluissa.

Brysselissä keskiviikkoiltana pidetyssä EU-suurlähettiläiden kokouksessa useat diplomaatit sanoivat, että Unkari oli jo antanut ymmärtää, ettei se enää estä seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

EU:n laajentumisasioista vastaava komissaari Marta Kos suhtautui myönteisesti Magyarin ilmoitukseen.

”Tämä antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden viedä eteenpäin työtä ensimmäisen neuvottelukokonaisuuden avaamiseksi Ukrainan ja Moldovan kanssa”, Kos sanoi viestipalvelu X:ssä.

Magyar korosti keskiviikkona, että Unkari ei tue nopeutettua jäsenyysprosessia Ukrainalle. Hän sanoi myös, että Unkari voisi järjestää vielä myöhemmin kansanäänestyksen Ukrainan EU-jäsenyydestä.