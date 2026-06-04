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Juuri nyt | Mökkeilyn alueellisissa maksuissa on suuria eroja – katso, tästä 25 suosituimman kunnan tilanne
Tilaajalle | Saanko tehdä hakkuita, entä suojella? Tämä on hyvä tietää ennen kuin sitoo metsänsä lainan vakuudeksi