TS: Oikeus moittii Liedon traktoriturman poliisitutkintaa Traktorin kuljettaja kuoli rekkaonnettomuudessa saamiinsa vammoihin Liedossa vuosi sitten tammikuussa. Rekkakuski tuomittiin 525 euron sakkorangaistukseen.

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Oikeus katsoi, että tutkinnassa ei riittävästi selvitetty traktorin takavalojen toimintaa ja näkyvyyttä. Kuvan traktori ei liity tapaukseen. Kuva: Visa Vilkuna

Traktorin kuljettaja kuoli törmäyksessä rekan kanssa saamiinsa vammoihin Liedossa vuosi sitten tammikuussa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus moitti ratkaisussaan poliisin tekemän rikostutkinnan puutteellisuutta, uutisoi Turun Sanomat. Oikeus huomautti, että kyseessä on ollut vakava rikosepäily onnettomuudessa, jossa on menetetty ihmishenki. Silti traktoriin ei tehty tutkintaa nimeksikään.

Rekkakuskin mukaan traktori kulki huomattavaa alinopeutta, takavalot sammutettuina ja ilman varoituskolmiota, TS kertoo.

Rekan ajopiirturi osoitti, että sen nopeus oli törmäyshetkellä 90 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitus paikalla oli 80 kilometriä tunnissa.

Oikeus katsoi, että tutkinnassa ei riittävästi selvitetty traktorin takavalojen toimintaa ja näkyvyyttä, TS kirjoittaa. Oikeus arvioi ajoneuvoihin tulleiden vaurioiden osoittavan, että niiden välinen nopeusero oli törmäyshetkellä merkittävä. Tämä selittäisi traktorin kuljettajan olleen aikeissa kääntyä valtatieltä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus huomautti heinäkuussa antamassa ratkaisussaan, että tutkinnan puutteet ovat koskeneet kuljettajan syyllisyyden arvioinnin kannalta ratkaisevia seikkoja, ja tutkinnan puutteellisuus ei voi koitua syytetyn vahingoksi. Näin ollen rekkakuskin syyksi katsottiin nopeusrajoituksen rikkomisen ja liian kovan tilannenopeuden aiheuttama liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Vuonna 2004 syntynyt rekkakuski tuomittiin 25 päiväsakon rangaistukseen, josta hänelle koitui maksettavaa 525 euroa.

Käräjäoikeuden tuomio oli erimielinen. Oikeuden kokoonpanossa osallisena ollut lautamies katsoi, että rekkakuskin syyksi olisi tullut lukea myös kuolemantuottamus, TS kertoo.

Tuomiosta voi valittaa hovioikeuteen.

TS: Epäonnisten sattumusten sarja vei traktorikuskin hengen Liedossa – oikeus moitti puutteellista tutkintaa