Poliisi varoittaa aggressiivisista pihapesupalveluiden myyjistä – useita epäiltyjä huijauksia Hyvinkäällä Poliisi kehottaa varovaisuuteen kotipihoilla kaupattavien puhdistuspalveluiden kanssa. Ainakin kolme asiakasta Hyvinkäällä kertoo joutuneensa painostuksen ja epäselvän laskutuksen kohteeksi.

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Pihalaattakaupoissa työn jälki ei ole vastannut luvattua ja työmaita on jopa jäänyt kesken. Kuva: Miska Puumala

Uutiset | Rikokset Onni Puutio

Itä-Uudenmaan poliisi varoittaa ovelta ovelle liikkuvista pihalaattojen ja ulkokivetysten puhdistuspalveluita tarjoavista myyjistä. Poliisin tietoon on tullut Hyvinkäällä ainakin kolme tapausta, joissa asiakkaat kokevat joutuneensa huijatuiksi.

Pihalaattakaupoissa työn jälki ei ole vastannut luvattua ja työmaita on jopa jäänyt kesken. Kuvituskuva.

Tapauksissa asiakkaat ovat ostaneet pihakivetyksen pesu- ja suojauspalvelun kotipihaan saapuneilta myyjiltä. Poliisin mukaan työn jälki ei ole vastannut sovittua, ja osa töistä on jäänyt kesken.

Ilmoitusten mukaan myyjät ovat olleet painostavia ja vaatineet maksua heti paikan päällä, vaikka asiakkaalle oli ensin kerrottu laskutuksesta jälkikäteen. Myyjät eivät asiakkaiden mukaan suostuneet poistumaan pihalta ennen maksun saamista.

Asiakkaat ovat painostuksen vuoksi maksaneet osan summista välittömästi.

Myöhemmin asiakkaille toimitetuissa laskuissa yrityksen nimi on ollut eri kuin myyntitilanteessa kerrottu. Lisäksi asiakkaat ovat kertoneet myyjien palanneen myöhemmin oville ja lähettäneen painostavia sähköposteja.

”Kehotamme käyttämään erittäin vakavaa harkintaa, jos tämän tyyppistä palvelua tullaan yllättäen ja aggressiivisella tavalla kotipihalle tarjoamaan. Kyseessä on todennäköisesti huijausyritys, etenkin jos asiakkaalta vaaditaan välittömiä maksuja”, neuvoo rikoskomisario Suvi Kukkonen tiedotteessa.

Poliisi muistuttaa, että yllättäviä tarjouksia ei pidä hyväksyä kiireessä. Erityisen varovainen kannattaa olla tilanteissa, joissa myyjä korostaa tarjouksen olevan voimassa vain lyhyen aikaa tai lupaa poikkeuksellisen hyvää lopputulosta.

”Asiakkaan kannattaa pysähtyä arvioimaan tilannetta rauhassa. Painostava käytös ja kiireen tunne ovat tyypillisiä huijauksen merkkejä”, Kukkonen sanoo.

Poliisi kehottaa tarkistamaan yrityksen taustat ennen sopimuksen tekemistä ja välttämään ennakkomaksuja tuntemattomille toimijoille.