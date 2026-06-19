MT-kysely: Lindtman on suosituin pääministeriksi mutta kukaan ei hurmaa yli puoluerajojen Oman puolueen kannattajat ovat vahviten Riikka Purran takana. Orpon suosio laahaa nyt kokoomuksen kannatuksen perässä.

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Antti Lindtman, Antti Kaikkonen, Riikka Purra ja Petteri Orpo ovat kärkinelikko seuraavan pääministerin paikalle. Kuva: Timo Filpus

Uutiset | Politiikka Paula Liesmäki

Antti Lindtman (sd.) on suomalaisten mielestä puolueiden puheenjohtajista paras henkilö toimimaan Suomen seuraavana pääministerinä.

17 prosenttia suomalaisista kannattaa Lindtmania MT-kyselyssä. Kakkosena ovat Antti Kaikkonen (kesk.) ja Riikka Purra (ps.) 11 prosentin kannatuksella. Istuvaa pääministeriä Petteri Orpoa (kok.) piti parhaana 9 prosenttia suomalaisista.

Seuraavana tulevat Sofia Virta (vihr.) ja Minja Koskela (vas.) 7 prosentilla, Harry Harkimo (liik.) 4 prosentilla sekä Anders Adlercreutz (r.) ja Sari Essayah (kd.) 3 prosentin kannatuksella.

13 prosentin mielestä kukaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajista ei ole paras pääministeriksi.

”Siitä voi olla pikkaisen huolissaan. Sehän on toiseksi korkein prosentti Lindtmanin jälkeen”, huomauttaa politiikan tutkija Kimmo Elo Itä-Suomen ja Turun yliopistoista.

Lisäksi 15 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

”Vajaa kolmannes ei osaa sanoa tai ei pidä ketään parhaana. Kyllähän se tietysti kielii epäluottamuksesta siihen, miten poliitikkomme pystyvät hoitamaan pääministerin tehtävää.”

”Orpolla ei nyt ole pääministerin lisää eikä Lindtmanillakaan selkeää oppositiolisää.” Kimmo Elo

Orpon suosio laahaa nyt kokoomuksen kannatuksen perässä.

Orpon suosio on 9 prosenttiyksikköä ja Lindtmanin 6 prosenttiyksikköä alempi kuin puolueensa, kun MT-kyselyn tulosta peilaa Ylen 4. kesäkuuta julkaisemaan puolueiden kannatusmittaukseen.

”Orpolla ei nyt ole pääministerin lisää eikä Lindtmanillakaan selkeää oppositiolisää”, sanoo Elo.

Ylen mittauksessa osuudet on kuitenkin laskettu vain kantansa ilmaisseiden ryhmästä.

Jos MT:n kyselyn kokonaispotista jättää pois ne vastaajat, joiden mielestä yksikään puoluejohtajista ei olisi oikea henkilö seuraavaksi pääministeriksi sekä heidät, jotka eivät osaa nimetä suosikkiaan, luvut ovat lähellä Ylen mittauksen lukuja.

Ainoa poikkeus on Orpo, jonka suosio on noin 6 prosenttiyksikköä alempi kuin puolueensa.

Oman puolueen kannattajat ovat vahviten Purran takana.

Purraa kannattaa pääministeriksi 62 prosenttia perussuomalaisten kannattajista, Lindtmania 54 prosenttia SDP:n kannattajista, Kaikkosta 52 prosenttia keskustan kannattajista ja Orpoa 47 prosenttia eli alle puolet kokoomuksen kannattajista.

”Perussuomalaiset ovat selkeästi lojaaleja omalle puolueelleen ja henkilöstölleen. Se on nähty skandaaleissakin”, kertoo Elo.

Purra on myös ainoa, joka on lisännyt kannatustaan oman puolueen kannattajien keskuudessa. Kaikkosen kannatus on laskenut 12, Lindtmanin 5 ja Orpon 5 prosenttiyksikköä omien keskuudessa MT:n viime syksyn kyselystä.

”Tuloksiin vaikuttaa sekin, minkä puolueiden ihmiset ajattelevat kamppailevan pääministerin paikasta. Orpo ja Lindtman on parivaljakko, josta jommastakummasta todennäköisesti tulee pääministeri.”

”Orpo ja Lindtman on parivaljakko, josta jommastakummasta todennäköisesti tulee pääministeri.” Kimmo Elo

Entä mahdolliset hallituskumppanit?

Kokoomuksen kannattajat antavat MT-kyselyssä oman puheenjohtajan jälkeen eniten ääniä Purralle, jota kannattaa 11 prosenttia ja Kaikkoselle, jota kannattaa 9 prosenttia. Lindtmanin kannatusprosentti on 4.

”Heitä ei kauheasti innostaisi tilanne, jossa olisi joku muu kuin kokoomuslainen pääministeri.”

SDP:n kannattajat kannattavat myös Virtaa ja Koskelaa, keskustan kannattajat Koskelaa ja Harkimoa ja perussuomalaisten kannattajat Harkimoa ja Orpoa.

Ihmiset eivät nyt asetu selvästi minkään ehdokkaan taakse, Elo sanoo. ”Pääministeriehdokkaita, joilla olisi yli puoluerajojen menevää laajaa kannatusta, ei näytä olevan.”

Luvut puoltavat Elon mukaan nyt sitä, että huhtikuun 2027 eduskuntavaaleista pyritään tekemään politiikan asiakysymyksiin keskittyvät.

Eduskuntavaaleja on viety 2000-luvulla pääministerivaalien suuntaan. Jos puolueen kannattajat suhtautuvat puheenjohtajan pääministeriyteen epäillen, sillä voi Elon mukaan olla vaikutusta äänestyspäätökseenkin.

”Tiettyjä teemoja on jo hiukan poikkeuksellisesti pyritty nostamaan vaaliteemaksi, kuten velkajarrukeskustelu.”

Naiset ovat kautta historian olleet miehiä enemmän vasemmalla. Vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen Euroopassa naiset ovat siirtyneet vasemmalle ja miehet oikealle. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Lindtmania kannattavat erityisesti eläkeläiset ja kaupunkilaiset.

Maaseudulla Kaikkonen on ykkönen 41 ja Purra kakkonen 12 prosentin kannatuksella.

”Perussuomalaiset on onnistunut juurruttamaan itseään haja-asutusalueelle. Keskusta ja perussuomalaiset kamppailevat enemmän keskenään kuin muiden puolueiden kanssa”, sanoo Elo.

Kärkinelikosta Lindtmanin ja Kaikkosen kannatus on suunnilleen samalla tasolla miesten ja naisten keskuudessa. Orpo ja Purra ovat selkeästi suositumpia miesten keskuudessa, Virta taas naisten piirissä.

Koskelaa taas kannattaa naisista 7 ja miehistä 8 prosenttia, mikä on Elon mukaan pieni yllätys.

”Koskela on mennyt aika pitkälti asiakysymykset ja vasemmistoliiton poliittinen agenda, ei niinkään henkilö, edellä.”

Sanna Marin pyrki tekemään vuoden 2023 eduskuntavaaleista pääministerivaalit ja kanavoimaan puolueelle ääniä omalla kansansuosiollaan. Kuva: Jarkko Sirkiä

Suomalaiset odottavat Elon mukaan pääministeriltä jämäkkyyttä ja kykyä johtaa, mutta vahva johtaja myös jakaa äänestäjäkuntaa.

”Purra ja Orpo ovat tehneet aika määräilevää politiikkaa, mikä on ollut Suomessa vierasta. Kylmäkiskoinen mielikuva henkilöityy erityisesti Purraan.”

Töksäyttelevät riidankylväjät eivät ole perinteisesti olleet Suomessa suosiossa. Yhteistyökykyä arvostetaan yli puoluerajojen.

”Meillä muodostetaan monesti blokkirajatkin ylittäviä hallituskoalitioita. Silloin täytyy olla kykyä kompromissien rakentamiseen.”

SDP on ollut Ylen gallupissa ykkösenä keskeytyksettä lokakuusta 2024. Puolueen suosion sulamisesta ei voi Kimmo Elon mukaan puhua, kun muutokset kannatuksessa menevät virhemarginaalin sisään. Kuvassa Antti Lindtman toukokuun puoluekokouksessa. Kuva: Rami Marjamäki

MT:n Kantar Agrilta tilaamaan kyselyyn vastasi 1 003 Manner-Suomessa asuvaa täysi-ikäistä suomalaista.

Vastaukset kerättiin 22.–27. toukokuuta ja tulokset painotettiin vastaamaan Manner-Suomen yli 18-vuotiasta väestöä.

Koko kyselyn tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Osaotosten tulokset ovat suunta-antavia.