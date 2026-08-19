HS-gallup: SDP jatkaa suosituimpana puolueena – kokoomuksen kannatus alimmillaan yli viiteen vuoteenVuoden takaiseen verrattuna eniten kannatustaan on kasvattanut perussuomalaiset.
Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli viiteen vuoteen.
Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5 prosenttia. Viimeksi puolueen suosio oli HS-gallupissa tätä vähäisempää huhtikuussa 2021.
Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8 prosentilla. Puolueen kannatus ei ole vahvistunut eikä sulanut heinäkuun mittaukseen verrattuna.
Kolmantena on hallituspuolue perussuomalaiset 14,6 prosentilla ja neljäntenä oppositiopuolue keskusta 13,7 prosentilla.
Vuoden takaiseen verrattuna eniten kannatustaan on kasvattanut perussuomalaiset. Vuosi sitten HS:n mittauksessa puolueelle olisi antanut äänensä vain 11 prosenttia vastaajista.
Myös hallituspuolueiden yhteiskannatus on noussut hieman verrattuna viime elokuun HS-gallupiin. Tämän vuoden elokuussa hallitusta kannatti 38,1 prosenttia kyselyyn vastanneista.
Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2 900 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.Artikkelin aiheet
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