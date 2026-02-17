Yhdistetystä jälleen mitali – Ilkka Herola taisteli olympiapronssille Normaalimäen kisassa pronssin ottanut Eero Hirvonen oli nyt viides.

Ilkka Herola toi Suomelle neljännen pronssimitalin meneillään olevista olympiakisoista. LEHTIKUVA / Markku Ulander.

Mäen jälkeen seitsemäntenä ollut Herola nousi hiihdossa mitalitaistoon, ja oli taistelemassa voitosta Norjan Jens Lurås Oftebron ja Itävallan Johannes Lamparterin kanssa. Herola putosi kaksikon kyydistä lopun nousussa, ja lopulta Oftebro otti kisojen toisen kultansa kukistamalla Lamparterin.