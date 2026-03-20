Lämmintä, kuivaa ja ajoittain tuulista – pellot kuivuvat tehokkaasti Tänä vuonna kevät on edennyt rivakasti ja peltotyöt voidaan aloittaa tavanomaista aikaisemmin. Lounais-Suomessa ensimmäiset perunat on jo istutettu.

Kevät etenee kohisten. Kuva: Jaana Kankaanpää

Petri Hoppula

Pellot ovat pääosin vapautuneet lumesta Pohjois-Suomea lukuun ottamatta. Routaa toki on vielä etenkin pohjoisessa ja idässä. Vähälumisen talven johdosta hankien sulaminen on tapahtunut ilman pahoja kevättulvia. Vähäiset sateet ja pakkasyöt ovat osaltaan hillinneet sulamisvesien tulvimista.

Lisäksi kulunut kevät on ollut tavanomaista lämpimämpi, mikä on edistänyt roudan sulamista ja peltojen kuivumista. Tulevan viikonlopun ja alkuviikon sää jatkuu tavanomaista lämpimämpänä ja kuivempana.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Lauantaina pilvisyys on vaihtelevaa. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa, pohjoisessa yksittäiset vesi- ja lumikuurot ovat mahdollisia, mutta vain paikoin vuorokausisademäärä ylittää 2 mm. Päivän ylin lämpötila on +5 ja +12 asteen välillä, Pohjois-Lapissa +1 ja +7 asteen välillä. Lounaistuuli puhaltaa enimmäkseen kohtaisena. Puuskissa voidaan käväistä yli 10 sekuntimetrissä.

Myös sunnuntaina sateita tulee vain Pohjois-Suomessa. Käsivarren seudulla taivaalta saadaan lunta ja illemmalla Etelä-Lapista Pohjois-Pohjanmaan puolelle yltävällä alueella vettä. Näillä alueilla voi sademäärä ylittää 2 mm. Kymmenen lämpöastetta saavutettaneen ainakin Kaakkois-Suomessa.

Maanantaina vähäisiä, alle 2 mm, sateita voi tulla paikoin myös maan etelä- ja keskiosassa, mutta enimmäkseen sää jatkuu poutaisena ja osittain aurinkoisena. Päivälämpötila jäänee alle +10 asteeseen. Etelän ja lounaan välinen tuuli on koko maassa kohtalaista tai navakkaa, puuskissa jopa kovaa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

