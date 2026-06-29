Näkyykö nyt pitkään odotettu käänne? Kuluttajien luottamus parhaalla tasolla yli neljään vuoteen Kuluttajien ja yritysten luottamus on kohentunut huomattavasti. Ekonomistit nostavat esiin Lähi-idän tilanteen ja Suomen talouskasvun merkityksen.

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Kuluttajien taloususko vahvistui tuntuvasti kesäkuussa, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Talous STT

Kuluttajien luottamus nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo. Luottamusindikaattorin saldoluku oli –5,3, kun toukokuussa luku oli –10,5. Pitkän ajan keskiarvo on –2,9.

Luottamus syöksyi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuun 2022 lopussa.

Kesäkuussa kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat ennallaan ja hyvin heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta sen sijaan kohenivat toukokuuhun verrattuna ja ylsivät Tilastokeskuksen mukaan pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen.

Kesäkuussa runsas neljännes kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kolmannes puolestaan uskoi Suomen talouden taantuvan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa lähes 30 prosenttia kuluttajista, kun taas 16 prosenttia pelkäsi taloutensa heikkenevän.

Moni pystyy säästämään

Kuluttajien aikomukset lainanottoon lisääntyivät, vaikka ajankohtaa pidettiin kesäkuussa yhä hyvin huonona lainanotolle ja epäsuotuisana säästämiselle. Mahdollisuuksia säästämiseen tulevina kuukausina kuitenkin ennakoitiin olevan saman verran kuin normaalisti. Noin 70 prosenttia kuluttajista uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Asunnon ostoa tai talon rakentamista harkitsi 12 prosenttia kuluttajista. Auton ostoa vuoden kuluessa harkitsi sitäkin suunnilleen yhtä moni kuin tavallisesti.

Kuluttajien odotukset yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa kohenivat, mutta jäivät yhä melko heikoiksi. Vähän alle puolet kuluttajista arvioi työttömyyden lisääntyvän ja viidennes odotti työttömyyden vähenevän seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1 200 Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimus tehdään itse täytettävällä verkkolomakkeella ja puhelinhaastattelulla.

Yrityssektorinkin luottamus vahvistui

Myös Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kertoo. EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi nosti esiin geopolitiikkaan liittyvien epävarmuustekijöiden lieventymisen.

Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana.

Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa, vähän pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla.

Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa.

Lähi-idän tilanne vaikuttaa

Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom ja Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto korostavat hekin sähköpostilla lähetetyissä kommenteissaan Lähi-idän tilanteen rauhoittumisen merkityksen sekä kuluttajille että yrityksille.

– Viimeaikaiset hyvät uutiset Suomen talouskasvusta sekä Iranin ja USA:n rauhanneuvottelut ja sitä seurannut öljyn hinnan lasku ovat todennäköisesti helpottaneet suomalaisten kotitalouksien huolia, Kivipelto kommentoi.

Yritysten luottamuksesta Ohlsbom nostaa esiin varsinkin jo pitkään vahvistuneen kaupan alan ja hieman kohenneen rakentamisen.

– Asuntokaupan orastava piristyminen alkaa hiljalleen näkyä rakentamisen alan yritysten luottamuksessa. Rakentaminen voi elpyä kunnolla vasta, kun palautuva kuluttajaluottamus sulattaa jäätyneet asuntomarkkinat ja ihmiset lähtevät asuntokaupoille, hän sanoo.