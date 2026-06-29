IL: Magneettikalastajat nostivat Lahden Vesijärvestä erikoisen saaliin Magneettikalastajat löysivät Suomen Chicagoksi nimetyn Lahden suurimmasta järvestä käsiaseen ja taittoveitsen. Poliisi kuvailee löytöä harvinaiseksi.

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Jos aseen löytää, siitä pitää aina ilmoittaa poliisille. Edes rikkinäistä tai huonokuntoista ampuma-asetta ei saa pitää hallussaan ilman lupaa. Kuva: Jyrki Luukkonen

Uutiset | Harrastukset Eija Vallinheimo

Magneettikalastajien magneettiin tarttui Lahden Vesijärvellä hieman erikoisempi saalis, kun järvestä vedettiin ylös pieni käsiase. Myöhemmin he onnistuivat kalastamaan hieman eri kohdasta myös luodin ja taittoveitsen.

Aseessa ei ollut patruunaa, mutta lipas oli paikoillaan. Kalastajat kertovat, että paikalle kutsutut poliisit ottivat löydökset haltuunsa.

”Jälkeenpäin naureskelimme, että no tämä on Lahti, mitäs sitä nyt näin paljon yllättyy. Lahdella on vähän sellainen maine, et siellä sattuu ja tapahtuu aika paljon kaikenlaista”, Onni-Eemil Viitala toteaa Iltalehdelle.

Hämeen poliisilta kerrotaan, että tällaiset löydökset ovat melko harvinaisia. Jos aseen löytää, siitä pitää aina ilmoittaa poliisille. Edes rikkinäistä tai huonokuntoista ampuma-asetta ei saa pitää hallussaan ilman lupaa.

Iltalehti: Saalis yllätti magneettikalastajat Lahdessa – ”En olisi ikinä arvannut”