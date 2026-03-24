12 kuukauden euriborissa raju nousu
Asuntolainojen viitekorkona yleinen 12 kuukauden euribor on noussut tänään rajusti.
Korkotaso on nyt 2,929 prosenttia, kirjoittaa OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen viestipalvelu X:ssä.
Kyseessä on hänen mukaansa historian neljänneksi suurin päivänousu, vajaat 0,19 prosenttiyksikköä.
Euroopan keskuspankki EKP päätti viime viikolla kokouksessaan pitää ohjauskorot ennallaan. Pitkittynyt Lähi-idän sota on aiheuttanut epävarmuutta korkomarkkinoille.
