KSML: Nämä maaseutukaupungit pohjustavat harvinaista, maakuntarajat ylittävää kuntaliitosta Neuvotteluiden aloittamiseksi on olemassa yksi keskeinen reunaehto.

Metsä- ja järvimaisemia Keuruulla. Kuva on otettu näkötornin huipulla Riihon kylässä vuonna 2022. Kuva: Petteri Kivimäki

Keskisuomalaisen mukaan Keuruun kaupunki on aikeissa lähteä neuvottelemaan mahdollisesta kuntaliitoksesta Ähtärin kanssa.

”Tässä vaiheessa neuvottelemme avoimin mielin ja ilman sitoumuksia”, Keuruun konsernipalvelujohtaja Päivi Vauhkonen kommentoi.

Lopullisen päätöksen siitä, lähdetäänkö mahdollista kuntaliitosta pohjustamaan, tekee ensi viikon maanantaina kokoontuva Keuruun kaupunginhallitus.

Vauhkonen kertoo, että alustavia keskusteluja Keuruun kaupunginhallituksessa on asiasta ennakkoon käyty. Hänen mukaansa kuntapäättäjät ovat olleet myönteisellä kannalla.

Keuruulla on kuitenkin reunaehto neuvotteluiden aloittamiseen. Keuruu haluaa neuvotella asiasta Ähtärin kanssa vain kahden kesken eikä ottaa tunnusteluihin mukaan muita kuntia.

Myönteinen keskusteluyhteys ei vielä sitoisi Keuruuta varsinaisiin kuntaliitosneuvotteluihin, kuntaliitokseen tai osakuntaliitokseen.

Ähtärin kaupunki on talousvaikeuksien vuoksi arviointimenettelyssä ja se toimittaa kuntaliitosta koskevan ehdotuksen valtiovarainministeriöön 25. maaliskuuta mennessä.

Siksi Ähtärin kaupunki on lähestynyt naapurikuntia tiedustellakseen niiden halukkuutta osallistua epävirallisiin neuvotteluihin niiden mahdollisesta tahtotilasta liittyen kuntaliitokseen.

Kahden maaseutukaupungin tunnustelema mahdollinen kuntaliitos on sinänsä melko harvinainen, että Keuruu kuuluu Keski-Suomen ja Ähtäri Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Jos kuntaliitos toteutuu, menee kuntarajan lisäksi siis myös maakuntaraja uuteen uskoon.

