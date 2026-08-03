Yli kahdelle miljoonalle veronpalautuksia – tänään tileille kilahtaa yhteensä yli miljardi euroa Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä.

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Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Talous STT

Veronpalautuksia maksetaan tänään yli kahdelle miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa.

Menettelypäällikkö Mari Kleemola Verohallinnosta muistuttaa, että palautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla.

”Jos rahoja ei aamusta näy, tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan myöhemmin päivällä. On myös mahdollista, että veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä”, Kleemola kertoo Verohallinnon tiedotteessa.

Oman veronpalautustilanteen voi käydä tarkistamassa OmaVero-palvelusta.

Mätkyjen eräpäivä on maanantaina noin 340 000 ihmisellä. Yhteensä jäännösveroa on maksettavana 260 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes kahdella miljoonalla suomalaisella. Kiinteistöveroa on maksettavana 440 miljoonaa euroa.

Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.

”Osa huijausviesteistä on hyvin uskottavan näköisiä, mutta niissä olevia linkkejä ei pidä avata. Verohallinto ei koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkailta pankkitietoja viestillä”, Kleemola kertoo.

Tänä vuonna veronpalautuksia maksetaan vielä myös syys-, loka-, marras- ja joulukuussa. Elokuun veronpalautuspäivä on asiakasmäärältään vuoden suurin.