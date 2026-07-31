Panssarilaiva Ilmarisen ylösalaisin makaavasta hylystä tyhjennettiin 60 000 litraa öljyä – ”Merisotilaidemme viimeistä leposijaa ei häiritty” Tutkimuksissa hylyn on todettu vuotavan polttoöljyä Itämereen 1–2 pisaraa minuutissa.

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Panssarilaiva Ilmarisen tykkimies pitelee neljätuumaisen kranaattia 1930-luvulla. Kuva: Forum Marinumin kuvakokoelma.

Uutiset | Ympäristö Taneli Laine

Jatkosodan aikana merimiinaan uponneen panssarilaiva Ilmarisen hylyn polttoainesäiliöistä tyhjennettiin noin 60 000 litraa öljyä.

Heinäkuun puolivälissä alkanut Ilmarisen tankkien tyhjennys sujui hyvin, vaikka kaikkea öljyä ei vielä saatu talteen, kerrotaan hankkeen tiedotteessa.

Utön saaren edustalla makaava Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä, jota on arvioitu olevan kokonaisuudessaan noin 100 000 litraa. Pääosa siitä on kevyttä polttoöljyä.

Panssarilaiva Ilmarinen satamassa. Kuva: Museovirasto / Suomen merimuseon kuvakokoelma

”Kokonaisuudessaan operaatio oli onnistunut, vaikka jouduimme kovan aallokon takia keskeyttämään työn kolmeksi päiväksi ja vetäytymään saariston suojaan. Aallokon takia operaatio jouduttiin myös lopettamaan noin vuorokautta suunniteltua aikaisemmin”, kertoo projektipäällikkö Tommi Kontto Suomen ympäristökeskuksesta.

Uppoamispaikalla on 60–80 metriä vettä.

”Ilmarinen lepää merenpohjassa ylösalaisin, köli pintaa kohden. Pystyimme pumppaamaan öljyä suoraan tankeista aluksen pohjan läpi poraamiemme reikien kautta”, kertoo rannikkolaivaston esikuntapäällikkö, komentaja Toni Joutsia.

Öljynpoistoa johtivat Rannikkolaivasto ja Suomen ympäristökeskus. Siihen osallistuivat myös Rajavartiolaitos ja Sukelluslääketieteen keskus.

”On todettava, että merellisten viranomaisten ammattitaito ja merimiestaito ovat korkealla tasolla. Operaation puolesta kiitämme merenkulkijoita saamastamme työrauhasta alueella”, toteaa komentaja Joutsia.

Talteen saatu öljy siirrettiin monitoimialus Louhesta tankkiautoon Merivoimien tukikohdassa Pansiossa. Kuva: Tommi Kontto, Suomen ympäristökeskus

Hylkyyn jääneen 40 000 öljylitran tyhjennystä jatketaan ensi vuonna.

Tutkimuksissa hylyn on todettu vuotavan polttoöljyä 1–2 pisaraa minuutissa. Tyhjennyksen aikana vuoto paikannettiin aluksen rungon niittisaumoihin, joihin korroosio on vaikuttanut voimakkaimmin.

Ilmarinen upposi pohjoisella Itämerellä syyskuussa 1941 osuttuaan merimiinaan. Aluksen mukana jäi viimeiselle leposijalleen 271 miehistön jäsentä. Hautarauhan säilyminen tahdottiin varmistaa operaation aikana.

”Lopuksi on hautarauhan osalta todettava, että pystyimme kunnioittamaan sitä koko operaation osalta. Merisotilaidemme viimeistä leposijaa ei häiritty”, kertoo komentaja Joutsia.