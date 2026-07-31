Poikkeuksellinen varkaussarja Turun saaristossa – naamioituneiden nuorten vorojen mukaan lähtenyt perämoottoreita ja polttoainetta Tapaus on Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan poikkeuksellinen epäiltyjen nuoren iän vuoksi. Varkaussarjan tekijöiksi epäillään viittä, iältään 15–20-vuotiasta nuorta.

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Lounais-Suomen alueella poliisille on tänä kesänä kaikkiaan ilmoitettu reilusta 30:sta anastetusta veneen perämoottorista. Kuvituskuva. Kuva: Marita Waenerberg

Uutiset | Rikokset Henna Lääveri

Poliisi tutkii laajaa veneiden perämoottoreihin kohdistunutta varkaussarjaa Varsinais-Suomessa.

Epäiltyjä tapauksia on Varsinais-Suomen poliisin mukaan tutkinnassa yhteensä 22. Tapaukset sijoittuvat kevään ja alkukesään Kemiössä, Sauvossa, Salossa ja Naantalissa.

Reilusta kahdestakymmenestä tapauksesta 16 koskee perämoottoreita ja loput bensakanistereita.

Poliisin tietoon on tutkinnan edetessä tullut lisää kokonaisuuteen liittyviä ilmoituksia, joten tapausten lopullinen kokonaismäärä voi vielä nousta.

Poliisi epäilee varkaussarjan tekijöiksi viittä, iältään 15–20-vuotiasta nuorta. Tapaus on Lounais-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Maria Sainion mukaan poikkeuksellinen juuri epäiltyjen nuoren iän vuoksi.

”Poikkeuksellista on myös se, että nuorilla ei juuri ole aikaisempia rikosepäilyjä. Suurin osa heistä on ensikertalaisia. Pääosin rikokset ovat tapahtuneet kotinurkissa, ja muutama retki on tehty kauemmas”, hän kuvailee tiedotteessa.

”Poikkeuksellista on myös se, että nuorilla ei juuri ole aikaisempia rikosepäilyjä. Suurin osa heistä on ensikertalaisia. Pääosin rikokset ovat tapahtuneet kotinurkissa, ja muutama retki on tehty kauemmas.” Maria Sainio

Epäillyt liikkuvat poliisin mukaan tekopaikoille autolla kahden tai kolmen hengen seurueissa ja toimivat naamioituneina veneiden luona.

”Veneistä irrotettiin ja anastettiin pienikokoisia perämoottoreita sekä vietiin bensiinikanistereita. Tekijät käyttivät työkaluja ja muun muassa rikkoivat lukittujen säilytyslaatikoiden lukkoja”, Sainio kertoo.

Esitutkinnan perusteella anastettu omaisuus kuljetettiin varkauksien jälkeen muualle säilytykseen. Tämän jälkeen jälkeen perämoottorit myytiin eteenpäin internetin eri myyntialustoilla sekä tekaistuilla että omilla profiileilla.

Poliisin mukaan varastetun tavaran myyntiä tosin hankaloitti se, että palvelut sulkivat käytettyjä tilejä väärinkäytösepäilyjen takia. Tästä johtuen epäillyt käyttivät moottoreiden myynnissä useita eri käyttäjäprofiileja.

”Palvelut vaativat usein vahvaa tunnistautumista, joten epäillyt joutuivat korvausta vastaan turvautumaan myös sivullisten apuun uusien profiilien luomisessa”, Sainio taustoittaa tiedotteessa.

Varkaussarjan lopullisen rikoshyöty selviää, kun kaikki tapaukset ovat tulleet tietoon. Perämoottoreista saadut rahat on toteutuneiden kauppojen myötä jaettu osallisten kesken riippuen tapauksesta ja henkilöiden rooleista.

”Yksittäisten perämoottoreiden arvo on muutamasta satasesta muutamaan tuhanteen euroon. Anastetut polttoaineet on pääasiassa tankattu varkauksissa käytettyihin ajoneuvoihin”, Sainio kertoo.

”Yksittäisten perämoottoreiden arvo on muutamasta satasesta muutamaan tuhanteen euroon. Anastetut polttoaineet on pääasiassa tankattu varkauksissa käytettyihin ajoneuvoihin.” Maria Sainio

Lounais-Suomen alueella poliisille on tänä kesänä kaikkiaan ilmoitettu reilusta 30:sta anastetusta veneen perämoottorista. Määrä on aiempiin kesiin verrattuna isompi, mutta tämä selittynee poliisin mukaan tutkinnassa olleella, normaalia isommalla varkaussarjalla.

Aiempina vuosina vastaavana ajankohtana Lounais-Suomen poliisille on ilmoitettu noin 20:sta perämoottorivarkaudesta.