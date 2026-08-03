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Juuri nyt | MTK:n Mari Lukkariniemi sikarutosta: ”Me ei tulla pärjäämään tästä yli, jos tukea ei tule”
Tilaajalle | Kallio voi olla metsänomistajalle soraharjua arvokkaampi – ”sijainti, sijainti ja sijainti”