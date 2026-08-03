Imatralla paloi vanha koulu, vaaratiedote purettu Raivaustyöt jatkuivat vielä maanantaiaamuna. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

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Linnalan vanha koulurakennus tuhoutui palossa täysin. Palo ei levinnyt tai aiheuttanut henkilövahinkoja. Kuvituskuva. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Onnettomuudet STT

Etelä-Karjalassa Imatralla paloi maanantain vastaisena yönä vanha koulu.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan käytöstä poistettu Linnalan vanha koulurakennus tuhoutui palossa täysin. Palo ei levinnyt tai aiheuttanut henkilövahinkoja.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen rakennuspalosta puolen yhdentoista aikaan sunnuntai-iltana. Pelastuslaitokselta kerrottiin maanantaina STT:lle, että useat ohikulkijat ja lähialueilla olleet olivat ilmoittaneet hätäkeskukseen savun hajusta ja liekeistä.

Mansikkalassa syttyneestä rakennuspalosta muodostui terveydelle vaarallista savua, joka levisi Itä-Siitolan ja Linnakosken suuntaan. Ennen puoltayötä alueelle annettiin vaaratiedote ja alueen ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa sekä sulkemaan ilmanvaihto. Ennen kello kolmea vaaratiedote purettiin.

Raivaustyöt jatkuivat vielä maanantaiaamuna. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.