Uutissuomalainen: Suomen tuonti Venäjältä kasvoi pakotteista huolimattaValtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti eniten tuotiin ammoniakkia.
Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista.
Suomeen tuodaan edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti eniten tuotiin ammoniakkia.
Lannoitteissa käytetyn ammoniakin virtaus Suomeen kuitenkin ehtynee EU:n viimeaikaisten pakotteiden ja Venäjän rautatiekuljetusten tullimaksujen myötä.
Suomen vuosittainen tuonti Venäjältä on vuodesta 2022 romahtanut noin yhdeksästä miljardista eurosta noin miljardiin euroon.
”EU:n tulee edelleen johdonmukaisesti lisätä pakotteita Venäjää kohtaan Venäjän aggression jatkuessa”, ministeriön viestinnästä kerrottiin Uutissuomalaiselle.Artikkelin aiheet
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