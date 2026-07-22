Mediat: EU-maat yhä erimielisiä Venäjän-vastaisesta pakotepaketistaRanska ja Italia vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia.
EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän-vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti.
Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin.
Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia.
EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta.Artikkelin aiheet
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