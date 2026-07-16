Poliisi pyytää havaintoja Kauhavalta löytyneistä eläinten jäänteistä Pohjanmaan poliisi tutkii Kauhavan Mikkilän läheisyydestä löytyneitä eläinten jäänteitä ja pyytää kansalaisilta havaintoja alueelta.

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Kuvaa Kauhavalta löydetyistä jäänteistä.

Uutiset | Rikokset Onni Puutio

Pohjanmaan poliisi tutkii Kauhavan Mikkilän läheisyydestä löytyneitä eläinten jäänteitä ja pyytää nyt kansalaisilta havaintoja tapahtuneesta.

Maanomistaja löysi heinäkuun alussa junaradan läheisyydestä useita eläinten jäänteitä. Löytöpaikalla oli muun muassa luita ja pitkälle maatuneita sisäelimiä. Eläinten jäänteet on sittemmin poistettu alueelta.

Poliisin tämänhetkisen arvion mukaan jäänteet ovat olleet maastossa jo pidemmän aikaa. Huonon kunnon vuoksi eläinlajia ei ole toistaiseksi pystytty tunnistamaan varmuudella.

Poliisin käsityksen mukaan kyse voi olla esimerkiksi tuotantoeläimistä, mutta myös muut vaihtoehdot ovat edelleen mahdollisia. Löytöpaikalta ei löytynyt eläinten kalloja, joiden avulla laji olisi voitu tunnistaa huomattavasti luotettavammin.

Poliisi selvittää parhaillaan, miten eläinten jäänteet ovat päätyneet alueelle. Tutkinnassa toivotaan erityisesti havaintoja henkilöistä tai ajoneuvoista, jotka ovat liikkuneet alueella poikkeavalla tavalla tai kuljettaneet eläinten ruhoja tai niiden osia Mikkilän alueella tai sen läheisyydessä.

Havaintoja ja vihjeitä voi toimittaa Pohjanmaan poliisille puhelimitse numeroon 0295 415 501 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.