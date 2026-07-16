Hellekausi päättyy ja sadekausi alkaa Perjantaina ja lauantaina lämpötila voi kohoata vielä yli 25 asteeseen maan etelä- ja keskiosassa, perjantaina Kainuussakin. Luoteesta valuu maahamme kylmempää ilmaa ja lisäksi sade viilentää. Sunnuntaina 20 astetta ylittyy enää idässä. Lauantaina sateet yleistyvät Lapin eteläpuoleisessa Suomessa, josta sadealue väistyy kokonaan vasta maanantaina. Sadetta kertyy laajalti yli 50 mm, paikoin yli 80 mm.

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Kuva: Timo Heikkala

Uutiset | Sää Petri Hoppula

Tämän heinäkuun 10. päivästä asti on jossain päin Suomea mitattu hellettä eli yli 25 asteen lämpötila. Tänään torstaina pohjoisin helleasema oli Inarin Angelissa ja eteläisin Kemiönsaaressa. Maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella pysyteltiin torstaina alle 25 asteessa.

Perjantaina viilempää ilmaa virtaa luoteesta Lappiin, josta pohjoisosa jää maksimilämpötilojen osalta alle 20 asteeseen. Kainuussa voi vielä helleraja ylittyä, samoin kuin länsipainotteisesti maan etelä- ja keskiosassa. Enimmäkseen on poutaa ja laajalti aurinkoista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia Pohjois-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Lauantaina helleraja saattaa ylittyä vielä Keski-Suomessa ja paikoin idässä. Näillä alueilla ja Lapissa on osittain aurinkoista, mutta muualla taivas pilvistyy ja sää muuttuu sateiseksi. Länsirannikolta maan keskiosan yli Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle muotoutuu jatkuvan sateen nauha, jossa sade on runsasta. ECMWF-säämallin mukaan vettä sataa laajalti yli 50 mm, enimmillään yli 80 mm.

Myös maan etelä- ja itäosan yli liikkuuu sateita, mutta ne ovat kuuroluoteisempia ja niihin voi liittyä ukkosia. Länsiosassa maata sää poutaantuu sunnuntai-iltana, mutta Kainuussa sade lakkaa vasta maanantaina. Sunnuntain ylimmät lämpötilat kohoavat enää paikoin idässä yli 20 asteeseen, pääosin ollaan 10 ja 20 asteen välillä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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